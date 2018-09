Mercado flotante de Cai Rang en Can Tho (Fuente: VNA)

Bac Lieu, Vietnam, 02 sep (VNA) – La región occidental del Delta del Río Mekong posee abundantes recursos naturales y culturales para desarrollar el turismo, pero la falta de conectividad entre los destinos dificulta el crecimiento de la industria del ocio, evaluaron autoridades locales.El área, compuesta por las provincias de Bac Lieu, Ca Mau, Soc Trang, An Giang, Hau Giang y Kien Giang y la ciudad de Can Tho, está dotada de un complejo sistema de ríos y canales, los cuales brindan a esta tierra fértil vastas huertas frutales y campos de arroz, así como misteriosos manglares, destacados por su gran biodiversidad.La cultura de esa zona también está asociada estrechamente con el agua. Sería imperdonable visitar el Oeste del Delta del Río Mekong sin recorrer los mercados y aldeas flotantes.Entre los numerosos destinos por explorar en esa región se destacan el parque eólico de Bac Lieu, la aldea flotante Tan Lap, el parque nacional Tram Chim–ramsar (humedal) número 2000 del mundo, la granja de serpientes Dong Tam, los mercados flotantes Cai Rang y Nga Nam, las islas Thoi Son y Hai Tac, las pagodas de Xiem Can y Doi, y el Cabo de Ca Mau, extremo sur del país.También se incluyen el patrimonial Don Ca Tai Tu (Canto Aficionado del Sur) y los vestigios de la cultura de la etnia minoritaria Khmer.En el primer semestre del año el área acogió a 17 millones 800 mil turistas, equivalente a un incremento interanual de 11,3 por ciento. De esa suma, las llegadas extranjeras representan el 42,8 por ciento.De acuerdo con el director del Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de Ca Mau, Tran Hieu Hung, las localidades en la región todavía enfrentan dificultad para ampliar sus propios productos de ocio, lo que trae como consecuencia la repetición de las ofertas entre diferentes zonas.Por su parte, el subdirector de la similar entidad de An Giang, Pham The Trieu, admitió la escasez de recursos humanos calificados en el sector, así como la falta de infraestructura.Especialistas consideran que es necesario conectar los destinos turísticos tanto por vía terrestre, como fluvial, marítima y aérea.Según Du To Tuan, representante de la agencia de viajes Vietravel, las localidades deben estudiar la demanda y los gustos de los vacacionistas. En el caso de los visitantes foráneos, precisó, prefieren las experiencias de ecoturismo, aldeas de oficio tradional, conocer las costumbres y compartir las fiestas culturales de los lugareños.De acuerdo con el plan de desarrollo turístico del Delta del Mekong hasta 2020 y con visión hacia 2030, el país impulsará la explotación de los destinos costeros e insulares, los tours sobre la vida en los ríos, además de las actividades para conocer los vestigios históricos y las fiestas tradicionales.Cao Tan Dung, subdirector general de Fiditour en Can Tho, afirmó que cualquier producto turístico debe ser el resultado de la conectividad entre los destinos, restaurantes y hoteles.Además, propuso que Can Tho, como centro económico de la región, y la isla de Phu Quoc, polo turístico más conocido, desempeñen el papel de coordinadores para las actividades de la industria del ocio, impulsando a otras localidades. – VNA