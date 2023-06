El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue (derecha), recibe al embajador Giorgio Aliberti, jefe de la delegación de la UE en el país. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (NA) de Vietnam, Vuong Dinh Hue, recibió hoy aquí por separado al embajador Giorgio Aliberti, jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam, y el jefe de la misión diplomática de Suiza en el país, Thomas Gass.



En la reunión con Aliberti, Dinh Hue elogió los esfuerzos del diplomático para mejorar las relaciones entre la UE y Vietnam en general y entre el órgano legislativo vietnamita y el Parlamento Europeo (PE) en particular.



Vietnam concede gran importancia y quiere fortalecer sus relaciones con la UE, importante socio en la política exterior del país, subrayó.



Por su parte, Aliberti prometió que en cualquier posición, trabajará por consolidar y fomentar aún más los vínculos UE-Vietnam.



El embajador también elogió el papel de Dinh Hue en la promoción de las relaciones entre ambas partes, especialmente entre sus órganos legislativos, que se ha mejorado significativamente en el último tiempo.



Con respecto al Tratado de Libre Comercio UE-Vietnam (EVFTA) y la Asociación para la Transición Energética Justa (JETP), dijo que el EVFTA es un canal importante y que las dos partes deben aprovechar plenamente sus beneficios para impulsar la cooperación bilateral.



Compartiendo la opinión de Aliberti, Hue dijo que el EVFTA ha demostrado ser efectivo, especialmente durante la COVID-19 y los períodos posteriores a la pandemia, y en medio de interrupciones en la cadena de suministro global.



Según el titular del Legislativo, Vietnam está trabajando para ratificar próximamente el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 87 de la OIT).



La UE también instará a sus miembros restantes a ratificar pronto el Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam (EVIPA).



Vietnam cumplirá con seriedad los compromisos en el EVFTA para el desarrollo rápido y sostenible del país, afirmó Dinh Hue.

También compartió la opinión de Aliberti de que la cooperación parlamentaria es un canal importante que debe promoverse para contribuir a la cooperación UE-Vietnam, y sugirió que las dos partes aumenten el intercambio de delegaciones de todos los niveles y los intercambios entre pueblos para mejorar el entendimiento mutuo.



Destacando la importancia del JETP para las relaciones UE-Vietnam, Aliberti señaló que Vietnam es la tercera nación, después de Sudáfrica e Indonesia, en haber firmado el acuerdo con socios internacionales, y dijo que esto refleja la confianza de la UE en Vietnam.



Dinh Hue aprovechó esta ocasión para agradecer a la UE y sus países miembros, en particular Aliberti, por su apoyo durante la lucha contra la pandemia de COVID-19, y elogió a la agrupación por sus estrategias e iniciativas para mejorar la cooperación con Asia-Pacífico.



Las prioridades de cooperación de la UE coinciden con las orientaciones de desarrollo sostenible de Vietnam, dijo, y enfatizó que Vietnam está listo para ayudar al bloque a promover su presencia en la región, conectarse con el mercado de la ASEAN y acelerar las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con el grupo sudeste asiático, y coordinar la materialización del Plan de Acción ASEAN-UE para 2023-2027.



Sugirió que la Comisión Europea (CE) elimine pronto su advertencia de "tarjeta amarilla" sobre los productos del mar vietnamitas basándose en evaluaciones positivas de los esfuerzos prácticos del país en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue (derecha), dialoga con el jefe de la misión diplomática de Suiza en el país, Thomas Gass. (Foto: VNA)

Al recibir al embajador de Suiza, Dinh Hue saludó la próxima visita a Vietnam del presidente del Consejo Nacional de Suiza para conmemorar el 52 aniversario de la fundación de las relaciones diplomáticas bilaterales.



Suiza siempre es un socio importante y confiable de Vietnam, dijo, y adelantó que los líderes de los órganos legislativos de los dos países tienen previsto mantener conversaciones, durante las cuales intercambiarán puntos de vista sobre la aceleración de las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.



Dinh Hue expresó su esperanza de que las dos partes busquen soluciones para aumentar su comercio e inversión bilaterales en el contexto de que las dos economías son recíprocas y las inversiones de las empresas suizas en Vietnam siguen siendo modestas.



Por su parte, Gass expresó su creencia de que la visita del presidente del Consejo Nacional de Suiza será un éxito, ayudando a impulsar el TLC entre Vietnam y la AELC.



Al recordar sus viajes de trabajo a localidades vietnamitas, el embajador dijo que firmas suizas han consolidado su presencia allí, demostrando los estrechos vínculos económicos entre ambos países./.