Hanoi (VNA) - La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) propuso al Ministerio de Transporte eliminar la licencia comercial de aviación general de la corporación Globaltrans Air.Un representante de CAAV informó que la cartera renovó la licencia comercial a Globaltrans Air para operar como proveedor de servicios de aviación general en 2018. Sin embargo, a fines de abril de 2021, la compañía no había recibido el certificado de operador aéreo (AOC).La autoridad competente anunció a Globaltrans Air sobre la cancelación de la licencia en línea con la normativa, pero aún no ha recibido respuesta de la firma.El Ministerio de Transporte otorgó una licencia comercial de aviación general a Globaltrans Air en abril de 2015. Sin embargo, el Decreto del Gobierno del 15 de noviembre de 2019 estipula que una licencia comercial de aviación general sería cancelada si el proveedor no recibe el AOC en los 36 meses posteriores a la concesión de la licencia.La compañía se estableció en julio de 2014 en Ciudad Ho Chi Minh con un capital social de 4,4 millones de dólares.Según CAAV , Vietnam tiene actualmente cuatro negocios que operan en la industria de la aviación general y que cumplen con los requisitos de la licencia: Vietstar Airlines, Green Planet Airways, Vietnam Helicopter Corporation y Hai Au Aviation./.