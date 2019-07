Vietnam se compromete a seguir con firmeza lucha anticorrupción (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Dirección de Prevención y Lucha contra la Corrupción del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró hoy una reunión bajo la presidencia del Secretario General del Partido y presidente de la Nación, Nguyen Phu Trong.La cita tiene como objetivos valorar los resultados del combate a la corrupción en el primer semestre del año y trazar las principales tareas a realizar en el futuro, en el contexto de los preparativos del décimo tercero Congreso nacional del PCV, previsto a celebrarse en el primer semestre de 2021.De acuerdo con informes presentados en la reunión, la décimo sexta de su tipo, las labores anticorrupción se han profundizado con resultados integrales y el proceso de las investigaciones de los importantes casos involucrados en este flagelo se han acelerado.Numerosos funcionarios y militantes del PCV de alto nivel fueron sancionados, entre ellos ex viceprimer ministro y ex ministros, hecho que evidencia la determinación del PCV en la lucha contra este mal, se subrayaron en la cita.Se dieron a conocer que cerca de 180 casos de corrupción, en los cuales 425 individuos involucrados, fueron sometidos al procesamiento legal, y numerosos funcionarios corruptos envueltos en juicios muy interesados por la opinión pública por su gravedad fueron sentenciados, lo que aportó a la consolidación de la fila y la ética de los militantes del Partido, así como la confianza del pueblo a la dirección del PCV.Desde el inicio del actual mandato del Partido, en enero de 2016, se sancionaron a unos 70 funcionarios y militantes bajo la supervisión del Buró Político y el Secretariado del PCV, de los cuales 13 fueron castigados en lo que va del año.La Dirección de Prevención y Lucha contra la Corrupción del Comité Central del PCV orientó que en los restantes meses del año, se deben seguir resistiendo con determinación la lucha contra la corrupción.Al intervenir en la reunión, el máximo dirigente vietnamita destacó la aspiración de los ciudadanos, los cuadros, los miembros del partido, especialmente los veteranos revolucionarios, en el combate a la corrupción, al considerarlo como un factor para incrementar la confianza del pueblo con el Partido y el régimen.Sin embargo, reconoció las limitaciones en los esfuerzos contra este mal, tales como las investigaciones y la deficiencia en este trabajo en varias localidades, al tiempo que instó a que las entidades concernientes continúen esta lucha. "No hay zona prohibida en lucha contra la corrupción", .“Este pensamiento debe comprender completamente, hablando enérgicamente, que todo el Partido, todo el pueblo debe ser determinado, pero no puede detenerse, no puede fallar, porque esto es un requisito de la revolución, una necesidad emocional, las aspiraciones del pueblo, el deseo de nuestro Partido y de nuestro pueblo”, afirmó.Acerca de la preparación de los congresos del Partido de todos los niveles, Nguyen Phu Trong subrayó la suma importancia de las labores de la organización de cuadros al asegurar que se trata de una oportunidad para que el Partido examine sus militantes.-VNA