La transformación digital contribuye a mejorar la competitividad, creando avances en la producción y los negocios. (Fuente: baodautu.vn)

Hanoi (VNA)- La asociación público-privada (PPP) se considera una solución efectiva para la transformación digital y la promoción del crecimiento verde en las empresas y localidades.Según Do Tien Thinh, subdirector del Centro Nacional de Innovación (NIC), la transformación digital no solo ayuda a las empresas innovadoras, sino también a alcanzar las metas de reducción de emisión, hacia un crecimiento verde.Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Planificación e Inversión (MPI), alrededor del 60 por ciento de las empresas carecen de suficiente capital para aplicar la transformación digital.Con el fin de apoyar a las empresas, NIC coordina con socios, grupos y empresas tecnológicas para implementar programas de formación de recursos humanos y proyectos innovadores en las fábricas, lo cual contribuye al desarrollo de firmas verdes e inteligentes.Mientras los proyectos de PPP entre las empresas alcanzan resultados positivos, la cooperación entre las firmas tecnológicas con las localidades experimentan falta de conexión. Según el MIC, a partir de la emisión de la Ley de Inversión según la forma de asociación público-privada en 2020, no se ha desplegado ningún proyecto relacionado entre el MIC y los proveedores de soluciones tecnológicas. Los ministerios y localidades tampoco han realizado programas de cooperación.Según los expertos, la barrera principal para conectar empresas y localidades es que los proyectos de PPP no garantizan ganancias necesarias a las primeras.Coincidieron en que una cooperación efectiva requiere que ambas partes, el Estado y el sector privado, inviertan presupuesto para resolver los problemas y recibir beneficios.En el caso de Viettel, este grupo tecnológico militar cooperó en la construcción y el funcionamiento del Centro de Operación Inteligente (IOC) en la ciudad de Hue. Este proyecto no solo contribuyó a crear un ambiente de inversión y negocios favorable para atraer inversores nacionales y extranjeros a Hue sino que también brindó oportunidad para que Viettel multiplique este modelo en otras localidades.Pavel Poskakukhin, presidente del Subcomité digital de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham), dijo que para los proyectos grandes a nivel nacional y local, resulta importante una cooperación PPP entre las empresas y el gobierno para brindar intereses a la economía.Cuando se establece una plataforma disponible, las empresas que aplican la transformación digital se benefician, con costos bajos, opinó. /.