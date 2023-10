El vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, general He Weidong, recibe a la delegación de alto rango del Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam (Fuente: VNA)

Beijing (VNA) - El potencial de cooperación en materia de defensa entre Vietnam y China sigue siendo enorme, coincidieron dirigentes de los dos países durante una reunión en Beijing.

El miembro del Buró Político, subsecretario de la Comisión Militar Central y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, fue recibido la víspera en esta capital por el miembro del Buró Político y vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, general He Weidong.

Durante el encuentro, el jefe castrense vietnamita enfatizó que en cualquier situación, Vietnam se mantiene firme en su visión de conceder importancia a la construcción de una relación de solidaridad, amistad, estabilidad a largo plazo, confianza sólida y cooperación integral con China.

Destacó también la política de defensa de "cuatro no" de su país: no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales.

Vietnam aprecia las importantes iniciativas de cooperación internacionales por el beneficio común por parte de China, como la de Desarrollo Global, la de Civilización Global, y la de la Franja y la Ruta.

He Weidong afirmó que China concede gran importancia a consolidar y desarrollar la asociación de cooperación estratégica integral con Vietnam e indicó que la cooperación en defensa es uno de los pilares en los nexos bilaterales, que contribuye a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre las dos Partidos y Estados, en beneficio de los dos pueblos, por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en cada país, así como en la región y el mundo.

Los dos dirigentes acordaron que en el futuro, ambos países deben mantener frecuentes intercambios de delegaciones y visitas entre líderes de las dos Comisiones Militares Centrales y Ministerios de Defensa.

También necesitan promover el intercambio de experiencias en asuntos partidistas en los ejércitos, y ampliar la cooperación bilateral en la capacitación de recursos humanos de alta calidad, la industria de defensa, la investigación estratégica, la medicina militar y otros campos.

En cuanto a la cuestión del Mar del Este, ambas partes reiteraron la necesidad de discutir con sinceridad y franqueza, manejar bien los desacuerdos y trabajar juntos para encontrar soluciones satisfactorias, en consonancia con la percepción común de los líderes de alto nivel de los dos Partidos y los dos países.

Hicieron hincapié en implementar plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y pronto completar el desarrollo de un Código de Conducta efectivo y sustantivo en esa zona (COC) de conformidad con el derecho internacional.

En las conversaciones, Phan Van Giang también transmitió su invitación a He Weidong y a los líderes de la Comisión Militar Central y del Ministerio de Defensa Nacional de China a asistir al 80º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Vietnam y a la segunda exposición internacional de defensa de Vietnam a finales de 2024./.