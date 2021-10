Viaje en barcos en el patrimonio cultural y natural mundial de Trang An, en la provincia norteña de Ninh Binh (Foto: VNA)

Una cueva dentro del complejo paisajístico y escénico de Trang An (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Administración Nacional del Turismo (ANT) de Vietnam y la Embajada de Colombia en Hanoi efectuaron hoy un foro virtual sobre el papel de las agencias a nivel central, local y empresarial en la gestión de sitios patrimoniales, incluido el patrimonio cultural y natural mundial de Trang An , en la provincia norteña de Ninh Binh.Al evento, que forma parte de las actividades desplegadas en la implementación del memorando de entendimiento sobre cooperación turística entre el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, asistieron cientos de expertos y delegados, quienes compartieron información, políticas y experiencias al respecto.Los participantes centraron sus debates en temas relacionados con la gestión del turismo en los sitios patrimoniales reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ), especialmente en la promoción y preservación de los valores culturales y espirituales de esos destinos de manera sostenible.En la cita, el subdirector de la ANT Ha Van Sieu enfatizó que la pandemia del COVID-19 ha dejado un fuerte impacto en la industria del ocio, pero Vietnam espera el retorno y gran desarrollo del sector en un futuro cercano.En ese sentido, subrayó que esta serie de eventos constituirá una premisa para orientar la recuperación y desarrollo de la industria sin humo de los dos países en el futuro.El complejo paisajístico y escénico de Trang An fue reconocido oficialmente por la UNESCO como un patrimonio cultural y natural en 2014. Se trata del primer patrimonio mixto de Vietnam y el Sudeste Asiático con valores sobresalientes en tres criterios (cultura, belleza estética y geomorfología). La mayoría de los turistas que llegan a Ninh Binh, sin duda, tienen que visitar Trang An./.