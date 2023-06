Hanoi (VNA) - Vietnam y Corea del Sur se han convertido en socios importantes entre sí en varios campos, con la cooperación económica, comercial y de inversión sirviendo como pilar y principal impulsor de los nexos bilaterales cada vez más crecientes, afirmó el ministro de Industria y Comercio vietnamita, Nguyen Hong Dien.Durante un encuentro hoy aquí con la embajadora surcoreana en Vietnam, Oh Yong-ju, Nguyen Hong Dien elogió a la diplomática por sus esfuerzos activos para elevar la relación entre los dos países al nivel de asociación estratégica integral tal como es hoy.Sugirió que Oh Yong-ju y la Embajada de Corea del Sur en Vietnam continúen trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam (MoIT) e instó a los ministerios y agencias surcoreanos interesados a diversificar las medidas para impulsar la cooperación bilateral en el comercio, la industria y la energía, hacia elevar el comercio bidireccional a 100 mil millones de dólares tan pronto como sea posible.El MoIT está listo para apoyar las actividades de cooperación entre las empresas surcoreanas y las organizaciones vietnamitas para brindar beneficios equilibrados para todas las partes de acuerdo con las leyes y regulaciones de Vietnam, agregó.Por su parte, Oh Yong-ju expresó su deseo de firmar varios documentos con el MoIT, incluido un Memorando de Entendimiento (MoU) sobre el establecimiento del Centro Vietnam-Corea del Sur para el Suministro de Minerales Esenciales, un MoU sobre el establecimiento de Korea Plus en Vietnam y Vietnam Plus en Corea del Sur , y una Declaración Conjunta sobre el establecimiento de un sistema electrónico de intercambio de datos de certificados de origen entre el MIT, el Departamento General de Aduanas de Vietnam y el Servicio de Aduanas de Corea del Sur.Reiteró que a pesar de las complejas fluctuaciones en la economía global, las empresas surcoreanas aún muestran interés en establecer o expandir sus instalaciones de fabricación en Vietnam, particularmente en sectores tecnológicos centrales como baterías de energía o semiconductores.La embajadora afirmó que, en su capacidad, siempre se esforzará por fomentar una asociación estratégica integral fuerte y sustantiva entre Vietnam y Corea del Sur./.