Quang Nam, Vietnam (VNA)- A solo unos 15 kilómetros de Hoi An, Vinpearl Land Nam Hoi An es un paraíso turístico y un centro recreativo multicultural “todo en uno” que ofrece muchas experiencias únicas e inesperadas en la región central de Vietnam ”.Lo más destacado de Vinpearl Land Nam Hoi An es Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An, de cinco estrellas, en las orillas de la playa prístina de Binh Minh. Con forma de vela inspirada en el espíritu mediterráneo, Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An es uno de los impresionantes complejos turísticos del sur de Hoi An.Los turistas se hospedan en hermosas villas con vista al mar y espacio privado, y tienen la oportunidad de sumergirse cómodamente en la naturaleza, disfrutar de la piscina infinita con forma de concha y probar deliciosos platos locales o cócteles preparados por los mejores cantineros. Los entusiastas del golf pueden jugar en el terreno desafiante del conjunto de campos de 18 hoyos, ubicado entre hermosas dunas.Justo al lado de ese establecimiento se encuentra el complejo de ocio VinWonders Nam Hoi An, un destino ideal para todas las edades. Tiene un área de más de 63 000 metros cuadrados y se compone de seis sectores: puerto, River Safari, parque acuático, isla cultural popular, zona de juegos de aventuras al aire libre y zona de juegos de interior.Aquí puede apreciarse una arquitectura singular que combina la cultura oriental y la occidental, descubrir los pueblos artesanales tradicionales y confeccionar hermosos artículos por sí mismos. También, disfrutar de deliciosos platos locales, asistir a espectáculos de arte de primer nivel, pasear y jugar en el parque acuático moderno o sumergirse en el mundo de películas en sala de cine en 4D e interesantes juegos de interior.Al ser parte de VinWonders Nam Hoi An, River Safari es el primer y más grande parque de cuidado y conservación de especies semisilvestre a orillas de un río en Vietnam. Los visitantes pueden nadar en una vía fluvial que simula el Amazonas y ver muchas aves y animales, como cisnes, flamencos, canguros, antílopes, elefantes, leones, osos tibetanos y tigres de Bengala./.