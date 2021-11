La isla Co To, en Quang Ninh

Desde el puerto de Cai Rong, en el distrito Van Don, otro distrito isleño de Quang Ninh, los turistas pueden tomar viajes en barcos de alta velocidad que tardan una hora y media para llegar a Co To.El puerto de la isla de Cai Bau también ofrece navíos súper rápidos que pueden llegar a Co To en sólo 45 minutos y los pasajeros pueden contemplar vistas espectaculares.Desde su conexión a la red eléctrica nacional a finales de 2013, Co To Lon, la isla más grande del archipiélago, ha desarrollado rápidamente su infraestructura de turismo, con más hoteles modernos, restaurantes y cafeterías.Los turistas pueden alquilar un vehículo eléctrico con un guía turístico o una motocicleta para explorar Co To Lon . Por suerte, la isla es lo suficientemente pequeña para explorar en un día.Montar una moto por la isla es la mejor manera de explorar y conocer las actividades cotidianas de los pobladores locales. Los viajeros pueden viajar a lo largo de caminos alineados por arboles o a través de campos de arroz con búfalos.Para aquellos que quieren nadar o relajarse en playas, Co To Lon es una opción favorita. Algunos servicios de alojamiento se ofrecen en algunas playas en la isla para quienes que aspiran a disfrutar de una noche bajo las estrellas.Hay un pequeño faro para visitar, que se sitúa en una montaña, a 70 kilómetros sobre el nivel del mar, en Co To Lon y se puede acceder a través de un camino sinuoso por la selva de pino, rodeado por diversos tipos de flores silvestres.El distrito Co To dispone de 15 islas, así que si los excursionistas quieren gastar más tiempo aquí, pueden tomar viajes en barcos ofrecidos por los lugareños a islotes cercanos, que son más salvajes y prístinos.Después de explorar la isla, se pueden volver al barrio central para disfrutar de un café o bebidas y comer mariscos frescos en un restaurante local. Debido a que Co To Lon es poco conocido entre los turistas extranjeros, la mayoría de servicios turísticos desde el alojamiento hasta la gastronomía son típicamente vietnamitas, pero la calidad es buena con precios razonables.Una de las desventajas de Co To Lon es que su barrio céntrico no ha sido diseñado bien, con la falta de carisma en los edificios y obras arquitectónicas, mientras que las calles no están llenas de arboles y no tienen el ambiente como una ciudad turística.A pesar de esos problemas, Co To Lon, en particular, y el distrito insular Co To, en general, tienen grandes potencialidades para convertirse en un destino del turismo marítimo Las autoridades locales planean convertir la industria sin humo en una de las fuerzas motriz de la economía, con un ingreso de 72 millones de dólares y una renta per cápita de hasta tres mil 500 dólares en 2020. – VNA