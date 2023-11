El embajador de Vietnam en Turquía, Do Son Hai. (Foto: VNA)

Ankara (VNA)- Se espera que la visita oficial del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , a Turquía, del 29 al 30 de noviembre, cree un nuevo hito en las relaciones bilaterales, comentó el embajador de Hanoi en Ankara, Do Son Hai.Al responder a las preguntas de la Agencia Vietnamita de Noticias sobre el significado de la gira y las perspectivas de los nexos binacionales, el diplomático destacó que las relaciones Vietnam- Turquía han recorrido una larga trayectoria de 45 años de construcción y desarrollo y están experimentando cambios positivos.El viaje de Minh Chinh es la primera visita a nivel de Primer Ministro de Vietnam a Turquía, aseveró.Evocó que los dos países se apoyaron mutuamente en tiempos difíciles. Por ejemplo, durante la pandemia de la COVID-19, se brindaron asistencia oportuna con equipos médicos y vacunas.En particular, después del devastador terremoto ocurrido en Turquía a principios de febrero de 2023, el Gobierno y el pueblo vietnamitas enviaron dos grupos de rescate y donaron equipos y suministros médicos para ayudar al país del Oriente Medio a superar las consecuencias de ese desastre natural, agregó, y enfatizó que se trata de la primera vez que Hanoi envía delegaciones de rescate al exterior.Por otro lado, las relaciones económicas y comerciales mejoraron positivamente después de la pandemia de COVID-19, subrayó, y precisó que el valor del comercio bilateral en 2022 alcanzó más de dos mil millones de dólares, un aumento del 26,3% en comparación con 2021.Actualmente, Vietnam constituye el segundo mayor socio de Turquía en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), justo detrás de Malasia.Los dos países también intercambian y exploran activamente posibilidades de cooperación en los campos de defensa y seguridad, dijo, y reveló que muchas empresas turcas muestran su deseo de conocer las oportunidades de cooperación e inversión en Vietnam en un futuro próximo.Respecto a la importancia de la visita de Minh Chinh, Son Hai afirmó que la relación entre Vietnam y Turquía ha tenido una evolución bastante positiva y significativa recientemente.Sin embargo, se puede decir que todavía queda mucho potencial de cooperación entre las dos partes y, el margen para fortalecer los lazos bilaterales es enorme en todos los campos, evaluó.Por tal motivo, la visita del premier vietnamita no sólo afirma firmemente la determinación de fortalecer la cooperación integral y la confianza mutua entre los dos países, sino que se espera que genere un nuevo impulso para un desarrollo más rápido, fuerte e integral de los nexos binacionales.La visita oficial igual tiene un gran significado porque en 2023 los dos países llevan a cabo una serie de actividades para celebrar el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.Por esa razón, los resultados de la gira sin duda serán la base y crearán una premisa para que la asociación entre ambos países pase a una nueva página y se eleve a un nuevo nivel, patentizó.En la ocasión, los dirigentes vietnamitas y turcos discutirán las principales direcciones para promover la cooperación bilateral./.