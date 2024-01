La directora general de la Agencia de Noticias de Vietnam, Vu Viet Trang y el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Thanh Hoa, Do Trong Hung (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La directora general de la Agencia de Noticias de Vietnam (VNA), Vu Viet Trang, sostuvo hoy aquí encuentros con autoridades de las provincias centrales de Thanh Hoa y Nghe An para debatir medidas destinadas a agilizar lazos en el campo de comunicación.En la citas, Viet Trang subrayó que los corresponsales de la VNA en las mencionadas localidades han contribuido efectivamente a la promoción de las imágenes de Thanh Hoa y Nghe An A su vez, el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en Thanh Hoa, Do Trong Hung, resaltó los aportes de la VNA al desarrollo de la provincia y el acompañamiento de la oficina representativa de la agencia al gobierno local en la orientación de la opinión pública y las labores directivas.Las informaciones divulgadas por la VNA reflejan rápidamente todos los aspectos de la vida y la sociedad y coadyuvan a la lucha contra los argumentos tergiversados, apreció y expresó el deseo de que Thanh Hoa y el órgano periodístico agilicen la colaboración en la información sobre las actividades sociopolíticas, diplomáticas y económicas de la provincia a los amigos nacionales e internacionales.A su vez, el secretario del Comité del PCV en Nghe An, Hoang Nghia Hieu, también evaluó las contribuciones de la VNA al progreso local y abogó por que se mejoren los lazos en la divulgación de informaciones sobre los lineamientos del Partidos, políticas del Estrado.Patentizó la disposición de favorecer las labores profesionales de los reporteros de la VNA y abogó por que la agencia noticiosa respalde a los órganos periodísticos provinciales en la producción de informaciones./.