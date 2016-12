Bancos de Vietnam y Japón fortalecen cooperación

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi, 28 dic (VNA) Un acuerdo de cooperación multilateral fue firmado recientemente por el Banco de Industria y Comercio de Vietnam (VietinBank) y tres entidades financieras japonesas.Los bancos nipones participantes son Bank of Tokio Mitsubishi-UFJ (BTMU), The Yamanashi Chuo Bank y The Joyo Bank.Según el documento suscrito, VietinBank ofrecerá consultas y servicios financieros a empresas japonesas que son clientes de los mencionados bancos.Los principales servicios incluidos en el acuerdo son suministro de informaciones del mercado y de la economía nacional, asesoramiento en procedimientos administrativos y servicios financieros básicos y avanzados, entre otros.VietinBank, establecido en 1998, cuenta hoy día con un total de bienes de más de 30 mil 900 millones de dólares y se reconoce como uno de los mayores bancos de Vietnam. –VNAVNA-ECO