Can Tho, Vietnam (VNA)- El Tribunal popular del distrito de Thoi Lai , de ciudad vietnamita de Can Tho , abrió hoy el juicio de primera instancia del caso penal contra Truong Chau Huu Danh y miembros del llamado grupo “Bao Sach” por “abusar del derecho a la libertad y la democracia para violar los intereses del Estado, y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos”.Según fuentes oficiales, los cinco acusados son Huu Danh, Nguyen Phuoc Trung Bao, Doan Kien Giang, Nguyen Thanh Nha, y Le The Thang.Según el acta de acusación, en agosto de 2019, esos individuos y Nguyen Dan y Ngo Thi Phuong Oanh, crearon el fanpage “Bao Sach” y luego el grupo “Lam Bao Sach” y el canal “BS Chanel” en Youtube para publicar videoclips realizados por su grupo.Tras el arresto de Huu Danh, los demás sujetos abandonaron el grupo. Le The Thang eliminó directamente el fanpage “Bao Sach” y el canal “BS Chanel”.La policía luego extrajo y archivó 47 publicaciones en el fanpage, el grupo “Lam Bao Sach ” y de los miembros de la agrupación.Esas publicaciones dieron informaciones falsas y no verificadas, provocando inquietud en la sociedad e incitando a las fuerzas hostiles a realizar actos contra los intereses nacionales y dañar el papel y el liderazgo del Estado.Huu Danh y otros tres miembros de ese grupo, todos detenidos anteriormente, aceptaron los cargos./.