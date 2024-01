Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La feria flotante de flores, una de las atracciones más visitadas de Ciudad Ho Chi Minh en ocasión del Tet ( Año Nuevo Lunar ), se llevará a cabo en el muelle Binh Dong, en el distrito 8, del 25 de enero al 9 de febrero (o los días del 15 al 30 del último mes lunar).La feria Tren Ben Duoi Thuyen (En el Muelle – En el Barco) tiene como objetivo crear un espacio cultural y un destino turístico para visitantes locales y extranjeros durante las vacaciones del Tet.Incluirá puestos y barcos que exhibirán diversos tipos de flores y frutas de las provincias del delta del Mekong, como Long An, Vinh Long y Dong Thap, y de la ciudad de Da Lat en la provincia de Lam Dong (Altiplanicie Occidental).Los floristas locales y de Da Lat crearán paisajes en miniatura adornados con flores para que los visitantes puedan tomar hermosas fotografías. También, se instalarán coloridas linternas flotantes.Vinh Long, conocida por tener los pueblos más grandes y famosos dedicados al oficio de ladrillo y cerámica del delta del Mekong, exhibirá su amplia variedad de productos de terracota.El organizador instalará una zona donde los 'ong do' (artesanos de la caligrafía) podrán ofrecer sus trabajos a los visitantes con la esperanza de tener un próspero y feliz año nuevo.Además, el festival comprenderá actuaciones de música folclórica en barcos a lo largo del canal Tau Hu, danzas de unicornio, león y dragón y un desfile de moda 'Ao Dai' (vestimenta tradicional vietnamita), del 4 al 8 de febrero.Los visitantes tendrán la oportunidad de aprender a hacer 'To He' (figuras de juguete hechas de masa de arroz) y platos tradicionales del Tet como el 'Banh Tet' (pastel cilíndrico de arroz glutinoso) y el 'Mut' (confitura de frutas) en el evento.El mercado flotante de flores en el muelle de Binh Dong es un destino familiar para los residentes de la ciudad durante el Tet . Atrae a comerciantes de las provincias de Long An, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long y Dong Thap, que venden frutas y flores a la población local con vistas a prepararse para la festividad más importante de Vietnam.La feria es reconocida como una de las 19 festividades anuales emblemáticas de Ciudad Ho Chi Minh./.