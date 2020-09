Aceleran ampliación del puerto internacional de provincia vietnamita de Long An (Fuente:VNA)

Long An, Vietnam, 27 sep (VNA)- Una ceremonia para inaugurar la primera fase del Puerto Internacional Long An y también marcar el inicio de la segunda se efectuó en la comuna de Tan Lap, distrito de Can Giuoc, en esta provincia sur vietnam ita.Según fuentes oficiales, la obra, valorada en alrededor de 430,7 millones de dólares, se construye sobre una superficie de 147 hectáreas y se divide en tres fases.De acuerdo con el diseño, el puerto contará con siete muelles, que pueden recibir barcos de hasta 70 mil toneladas de peso muerto (TPM) y un área de más de 400 mil metros cuadrados para establecer almacenes, lo que favorecerá el transporte de productos agrícolas, acero, fertilizantes, entre otros, en el Delta del río Mekong.Las autoridades locales notificaron que el proyecto mencionado es clave para reducir la congestión del tráfico y los costos logísticos en la provincia de Long An y el delta del Mekong.Se ha completado la construcción de tres muelles con una longitud total de 630 metros. A partir de 2019, el puerto internacional de Long An ha recibido a casi mil barcos nacionales y extranjeros, incluidos muchos de 50 mil TPM, con aproximadamente un millón de toneladas de mercancías despachadas a través de los mismos.Este año, el Grupo Dong Tam, entidad encargada de la construcción de la obra, se empeña en edificar los muelles número 4 y 5 y se esfuerza por ponerlos en funcionamiento en 2021.Por otro lado, se presta atención también a los procedimientos legales para expandir el puerto y construir los otros dos muelles restantes, los cuales podrían recibir embarcaciones de hasta 100 mil TPM./.