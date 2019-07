El cantante Jesse McCartney (Foto: BTC)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El cantante estadounidense Jesse McCartney, conocido como el “‘príncipe del pop” presentará varias piezas de su más reciente álbum al público vietnamita en su primera gira por el país indochino, informaron medios locales.De acuerdo con el sitio electrónico del periódico Nhan Dan, el artista ofrecerá el 9 de julio en Ciudad Ho Chi Minh un concierto titulado ‘The Resolution Tour Vietnam’Además de sus canciones más conocidas, como Beautiful soul, y Because you live, en esta ocasión, Jesse McCartney interpretará ‘Bleeding love’ compuesta por él mismo.El cantante expresó su deseo de reunirse con sus fanáticos y disfrutar los platos vietnamitas, en la primera vez que visita esta nación.La noche musical de Jesse McCartney pertenece a la iniciativa ‘Soul Live Project Series: Rock & Pop’ cuyo objetivo es traer a Vietnam a famosos artistas internacionales de pop y rock, para ofrecer al público de este país nuevas experiencias artísticas.Jesse McCartney comenzó su vida artística en el año 2000, como miembro del grupo Dream Street. Desde 2002, comenzó a desarrollar su carrera en solitario como cantante y compositor y, hasta ahora, ha lanzado cinco álbumes, entre ellos su debut como solista, ‘Beautiful soul’, del cual se han vendido más de un millón 500 mil copias.Además, Jesse McCartney ha actuado en varias películas de Disney para adolescentes, como ‘The Life of Zack & Cody’, y ‘Hannah Montana’, entre otros.-VNA