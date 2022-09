París (VNA)- La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) aumentará su apoyo y financiación de proyectos implementados por organizaciones no gubernamentales y asociaciones francesas en Vietnam, que abarcan áreas como el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales, la formación profesional para jóvenes, el cuidado de niños, entre otros.Tal información se dio a conocer en una reunión entre el representante de la AFD, Nicolas Le Guen, con líderes de la Unión vietnamita de Organizaciones de Amistad (VUFO), efectuada recientemente en Francia en forma presencial y virtual.El vicepresidente de VUFO , Nguyen Van Doanh, elogió la eficacia práctica de los proyectos financiados por la AFD a través de las organizaciones no gubernamental.Según las estadísticas oficiales, Francia tiene actualmente 61 organizaciones que operan en la nación indochina, con un capital desembolsado anual estimado en casi nueve millones de dólares.Próximamente, varias organizaciones no gubernamentales francesas aspiran a implementar numerosos planes hacia el desarrollo sostenible.En un futuro próximo, AFD y VUFO también reforzarán los contactos y compartirán información para una cooperación más estrecha.En los últimos 10 años, la AFD ha donado alrededor de 140 millones de euros al año a organizaciones no gubernamentales francesas. Se espera que en 2023, la entidad financie 12 proyectos en Vietnam con un presupuesto de unos tres millones de euros, incluido un plan de apoyo a los niños./.