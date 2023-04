En el evento. (Fotografía: VNA)

Hanoi (VNA) - La Aldea de la Amistad de Vietnam celebró su 25 aniversario de fundación (18 de marzo) y recibió la Orden del Trabajo de segunda clase , en una ceremonia efectuada hoy en Hanoi.La aldea, dirigida por la Asociación de Veteranos de la Guerra de Vietnam (VWVA), cubre más de tres hectáreas en la comuna de Van Canh, distrito de Hoai Duc, en Hanoi. Está destinada a apoyar a los veteranos de guerra, ex jóvenes voluntarios y sus hijos que son víctimas del agente naranja/dioxina.La instalación fue construida con la cooperación de seis países que incluye Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Canadá y Reino Unido, por una iniciativa de George Mizo, un veterano estadounidense que participó en la guerra en el sur de este país.El coronel Nguyen Thang Long, director de la aldea, dijo que el establecimiento es ahora el hogar de unos siete mil veteranos de guerra y ex jóvenes voluntarios, y cerca de 700 víctimas del agente naranja de diferentes localidades.Más de 60 veteranos de guerra y ex jóvenes voluntarios de 36 ciudades y provincias también son admitidos en la aldea cada mes para recibir cuidados, atención y tratamiento médico.Por su parte, el presidente de la VWVA, Be Xuan Truong, calificó a la aldea como un símbolo de solidaridad internacional, por la paz, la amistad y la cooperación entre los veteranos de guerra vietnamitas y sus pares extranjeros y organizaciones de paz.Al elogiar el desempeño del personal de la aldea, expresó su esperanza de que se cuide mejor a esas personas tanto material como espiritualmente./.