Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la ciudad de Can Tho entregó recientemente la decisión de reconocer a la aldea de oficio de elaboración de panqueques de arroz Thuan Hung como patrimonio cultural intangible nacional.Formado y desarrollado a mediados del siglo 19, el pueblo artesanal de papel de arroz Thuan Hung se ubica en el distrito de Thot Not, a 40 kilómetros de la ciudad de Can Tho.Tras pasar muchos altibajos durante su proceso de desarrollo, la aldea de oficio aún conserva valores culturales tradicionales y, hasta la fecha, ha abastecido al mercado con numerosos productos de sabores típicos.Aunque no obtienen altas ganancias y los productos se elaboran de acuerdo con los pedidos de los comerciantes, que caen principalmente en ocasión del Nuevo Año Lunar, los fabricantes dedican mucho amor a esta labor.El reconocimiento como patrimonio cultural intangible nacional constituye una base importante para que la localidad adopte medidas de conservación y desarrollo de la aldea de oficio tradicional, a fin de desarrollar aún más sus productos y atraer turistas al pueblo.También buscan promover el desarrollo económico local, crear puestos laborales estables, elevar el ingreso a los pobladores y llevar el sabor de los panqueques de arroz Thuan Hung a más lugares en el país./.