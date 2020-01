Bui Duc Tam (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, 24 ene (VNA)- Después de más de 10 años coleccionando campanas, Bui Duc Tam, residente de esta ciudad sureña vietnamita, posee un conjunto de más de 200 piezas originarias de numerosos países. Su pasión no es solo para escuchar el sonido de las campanas, sino también para preservar sus valores.En un viaje de trabajo, Duc Tam pasó por una tienda de antigüedades, el dueño le presentó una campana antigua, y no perdió la oportunidad de poseerla. Desde entonces, adquirió la afición de coleccionar y tocar campanas; adondequiera que iba, siempre volvía con campanas.Conociendo su hábito, sus amigos también se las regalaban después de sus viajes. Gracias a su pasión, durante más de 10 años, ha conseguido muchos tipos de campanas de diferentes países como Vietnam, Francia, España, India, Japón, Tíbet...“Una vez que visité una pagoda, después de conversar con el monje, comprendí que tocar campanas era escuchar sus sonidos; los practicantes exitosos como el monje pueden adivinar el poder del que toca las campanas después de escuchar sus sonidos. Me gusta comprar campanas viejas porque creo firmemente que en ellas se almacenan perfectamente los valores del tiempo”, compartió.Quizás la infancia de Duc Tam estuviera muy asociada con las campanas de los autobuses recogiendo a los niños en la ciudad para ir a estudiar, o a las campanas de los vendedores de helados que recorrían las calles.Está dispuesto a ofertar un precio alto para comprar campanas viejas de vendedores en las calles. A pesar de costarle mucho dinero, está totalmente satisfecho con las piezas que ha llevado a su casa y piensa que nunca se convertirán en dinero.Tal vez muchas personas se sorprendan al entrar en esta pequeña habitación en el primer piso donde se cuelgan en la pared o se guardan cuidadosamente en una caja de vidrio innumerables campanas de diversos tamaños y formas, todas registradas con el lugar y el momento de su compra. Hay campanas de más de medio siglo de antigüedad, incluso de miles de años.Dentro de su colección, se destacan dos, una de la cultura Champa y la otra pequeña como la palma de una mano; ambas se compraron respectivamente en Nha Trang y Hue. Le gustó especialmente la campana que compró en una visita al mercado de antigüedades de Saigón, perteneciente a un soldado estadounidense que luchó en el campo de batalla del sur en 1972.Entre sus más de 200 campanas, resalta el gran número de piezas de origen europeo. Cada vez que tiene la oportunidad de viajar a Europa, siempre deambula por las tiendas de antigüedades a fin de buscar y comprar campanas, de las utilizadas para llamar al cajero en restaurantes, o colocadas en las puertas de casas, o para vacas y ovejas en el campo…Con su experiencia de más de 10 años de propietario de campanas antiguas de diferentes países, Duc Tam señala que estas se diferencian en sonidos y cada tipo de badajo las hace sonar de forma distinta. La que emite el sonido más alto no significa que es la mejor. Quien toca deberá tener la mente tranquila para poder escuchar su sonido, porque en él converge la cultura única de cada país./.