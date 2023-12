El primer ministro Pham Minh Chinh anuncia el plan de movilización de recursos. (Foto: VNA)

Dubái (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, anunció hoy el Plan de Movilización de Recursos para implementar la declaración política sobre el establecimiento de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) entre Vietnam y el Grupo de Socios Internacioales (IPG).

El anuncio fue hecho en la ocasión de su asistencia a la 28 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28) en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ante la presencia de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y representantes de estados miembros del IPG, incluidos el Reino Unido, Japón, Alemania, Italia, Canadá, Dinamarca, así como de algunas organizaciones, instituciones financieras y fondos internacionales.



El primer ministro vietnamita afirmó que la transición energética justa es decisiva para que Vietnam haga realidad su orientación estratégica de desarrollo energético nacional, con el fin de lograr cero emisiones netas para 2050 y objetivos de desarrollo sostenible centrados en las personas.



Subrayó que Vietnam ha tomado medidas drásticas y ambiciosas para acelerar el proceso de transición energética.

Destacó en particular 12 acciones específicas de Vietnam, incluida el diseño de numerosas estrategias, la planificación ecológica, la reducción de emisiones, el desarrollo de la industria de las energías renovables y, más recientemente, la implementación de un proyecto para desarrollar un millón de hectáreas de arroz de alta calidad con bajas emisiones.



Pidió a los socios internacionales priorizar la cooperación con Vietnam en cinco áreas de transformación: desarrollo de ecosistemas industriales y servicios para energías renovables, transmisión y almacenamiento de energía, uso económico y eficiente de la energía, transición a la energía verde y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte.



Hizo hincapié en la necesidad de un enfoque global basado en las personas y una cooperación internacional fundamentada en la igualdad y el beneficio mutuo.



Sobre esa base, instó a las partes pertinentes a alcanzar rápidamente un acuerdo para traducir la cantidad prometida de apoyo por valor de 15,5 mil millones de dólares en proyectos innovadores, acelerando la transición energética justa en Vietnam y contribuyendo a garantizar un futuro próspero para todas las personas.



Los líderes de los países miembros del IPG apreciaron el Plan de Movilización de Recursos de Vietnam y afirmaron su disposición a continuar apoyando en el desarrollo de capacidades de financiamiento, tecnología y gobernanza.



La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, dijo que el Plan es un hito importante en la implementación del JETP, demostrando el compromiso y liderazgo de Vietnam en la transición energética, y afirmó que la UE está orgullosa de convertirse en socio del país indochino en este proceso.



Mientras tanto, el secretario de Estado de Seguridad Energética y Net Zero del Reino Unido enfatizó que el Plan de Movilización de Recursos no solo ayudará a Vietnam a lograr sus objetivos climáticos y económicos, sino que también brindará oportunidades laborales atractivas.



Afirmó que el Reino Unido y los países socios respaldan a Vietnam, de acuerdo con las necesidades de la nación sudestasiática.



El mismo día, Minh Chinh mantuvo varias reuniones bilaterales con líderes de países y organizaciones internacionales.



Al reunirse con la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, el primer ministro afirmó que Vietnam siempre concede importancia a la asociación y la cooperación integral con la Unión Europea (UE).

Vietnam desea que la UE y los estados miembros aumenten el apoyo en finanzas, tecnología y capacitación de recursos humanos para hacer frente al cambio climático y la transición energética en el marco de la Declaración Política sobre el JETP.

El primer ministro Pham Minh Chinh y la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen. (Foto: VNA)

Transmitió a la presidente de la CE una invitación para visitar Vietnam del secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, y del presidente Vo Van Thuong.



También pidió a la CE que impulse la aprobación del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA) por parte de sus países miembros, y considere la pronta eliminación de su tarjeta amarilla sobre los productos pesqueros de Vietnam, teniendo en cuenta la determinación y los esfuerzos del país indochino para implementar recomendaciones de la CE sobre el desarrollo pesquero sostenible.



La presidenta de la CE apreció los esfuerzos de Vietnam para implementar las recomendaciones de la CE sobre la pesca ilegal y esperó que la cuestión se resolviera pronto.

En su reunión con la presidenta húngara, Katalin Novak, el primer ministro Minh Chinh propuso que los dos países promuevan aún más la cooperación, particularmente en economía, comercio, inversión y apertura de mercados, dado el gran espacio y potencial para la colaboración.

El primer ministro Pham Minh Chinh con la presidenta húngara, Katalin Novak. (Foto: VNA)

También buscó el apoyo de Hungría para promover la aprobación de EVIPA por parte de los países miembros de la UE y la pronta eliminación de la tarjeta amarilla de la CE sobre los productos pesqueros de Vietnam, así como por la postura de la ASEAN y Hanoi sobre la cuestión del Mar del Este.



Novak destacó que Hungría valora el papel y la posición de Vietnam en general y de la comunidad vietnamita en Hungría en particular, y afirmó el compromiso de su país de seguir otorgando becas a estudiantes vietnamitas.



Las dos partes acordaron incrementar el intercambio de delegaciones, la cooperación local y el intercambio pueblo a pueblo para ayudar a profundizar las relaciones bilaterales.



En otra reunión, Minh Chinh y el presidente de Indonesia, Joko Widodo, alcanzaron un consenso sobre la cooperación continua y la coordinación de posturas en la ASEAN y los foros internacionales, incluidos aquellos sobre la respuesta al cambio climático y la transición energética.



En diálogo con el presidente finlandés, Sauli Niinisto, Minh Chinh afirmó que Vietnam concede importancia a la cooperación con ese país, que es un socio importante de Vietnam en el norte de Europa.



Niniisto dijo que Vietnam es un socio potencial de Finlandia en el sudeste asiático y expresó su esperanza de que los dos países fortalezcan la cooperación, particularmente en la transición verde, la energía renovable y la respuesta al cambio climático.



Los dos líderes acordaron promover la cooperación en comercio e inversión y hacer el mejor uso del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE para aumentar el volumen de comercio bilateral a la par de su potencial.



Minh Chinh y su esposa se reunieron también con miembros del personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad de connacionales en los Emiratos Árabes Unidos.



Actualmente, se registran unos cinco mil vietnamitas que viven y trabajan en los Emiratos Árabes Unidos./.