Hanoi (VNA)- Vietnam aplaude el diálogo en curso entre las dos delegaciones de Ucrania y Rusia y espera que se encuentre pronto una solución pacífica duradera para las diferencias, sobre la base del derecho internacional, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de las partes involucradas y garantizando la seguridad y las necesidades esenciales de los pobladores.La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam , Le Thi Thu Hang, ratificó esa posición de su país al referirse a la situación en Ucrania durante una rueda de prensa de la cartera efectuada de forma virtual en esta capital.Por otro lado, corroboró que Vietnam propone a la comunidad internacional continuar creando condiciones para el diálogo entre las partes implicadas y promover la asistencia humanitaria a los pobladores.Asimismo, exhortó a garantizar la seguridad y favorecer la evacuación, en casos necesarios, de las comunidades de extranjeros, incluida la de vietnamitas, que se encuentran en Ucrania.Reiteró Thu Hang que Hanoi compartió los puntos de vista de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), manifestados en la Declaración de los cancilleres del bloque sobre Ucrania que se emitió el 26 de febrero pasado, así como en el discurso del jefe de la misión vietnamita ante las Naciones Unidas (ONU) en la Sesión Especial de Emergencia temática de la Asamblea General de la mayor organización mundial.Por otra parte, remarcó que Vietnam exige el respeto del derecho internacional y la Carta de la ONU; y la solución de las disputas por vías pacíficas y sobre la base de los principios básicos del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de respeto a la independencia, la soberanía y la territorialidad integridad de los estados, de no injerencia en los asuntos internos y de no uso o amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales.La diplomática expresó la preocupación de su país por el conflicto armado en Ucrania y llamó a todas las partes a actuar con moderación y poner fin inmediatamente al uso de fuerza, para evitar las pérdidas humanas y daños a la población civil./.