Hanoi (VNA)- La aplicación de la tecnología en general y de la tecnología de realidad virtual (RV) en particular en la recreación de reliquias históricas o paisajes turísticos es una decisión correcta y efectiva, contribuyendo a preservar y promover valores patrimoniales , así como impulsar nuevas formas de turismo, según el periódico electrónico Nhan Dan.El éxito inicial de este trabajo ha demostrado que, a pesar de ser virtual, brinda muchos valores reales, ayudando a los patrimonios a perdurar en el tiempo.En el actual contexto de desarrollo, la tecnología ha dado grandes pasos adelante. La digitalización en el ámbito del patrimonio no se ha limitado a compartir datos en Internet. Se han explorado y probado nuevas aplicaciones para fomentar el acceso a los patrimonios con diversas formas en el entorno digital.En el mundo, la tecnología de RV se ha aplicado en muchos campos y convertido en una nueva tendencia. Se espera que los ingresos de la industria en el mercado global alcancen 48 mil 500 millones de dólares para 2025. La RV es el uso de la tecnología de escaneo 3D para reconstruir el espacio de manera realista y vívida basada en datos digitalizados. Equipado de gafas de RV con auriculares, los espectadores con conexión a Internet pueden ver, explorar e incluso interactuar con los paisajes de cualquier lugar, pues algunos sistemas de RV no solo muestran una simple imagen en 3D, sino que también pueden simular sonidos y olores.Para el sector del patrimonio, la aplicación de la tecnología de RV en la reconstrucción y restauración de monumentos históricos y culturales no es del todo nueva. Se ha reconstruido en 3D la mayoría de las principales obras del mundo como el Coliseo de Roma (Italia), las antiguas tumbas (Egipto), la antigua capital Nara (Japón), el palacio de Dai Minh (China), el templo Ananda Ok Kyaung (Myanmar), el Palacio de Al-Azem (Siria) y la ciudad maya de Chichén Itzá (México).Aunque la RV no es muy popular en Vietnam, algunos monumentos se restauraron con resultados iniciales positivos. En 2011, el Instituto de Estudios de la Ciudadela Imperial, adscrito a la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam comenzó a estudiar la restauración en 3D de la ciudadela imperial de Thang Long de la dinastía Ly. Después de 10 años, en abril de 2021, quedaron restaurados con éxito todos los detalles y obras, incluidas 64 arquitecturas; 38 palacios y pasillos y 26 plantas hexagonales con muros, caminos y puertas de entrada. Este logro abre la esperanza de continuar restaurando la arquitectura del palacio de las épocas Dai La (767-1010), Dinh-Tien Le (939-1009) y Tran (1225-1400), especialmente la arquitectura del Palacio Kinh Thien y el Palacio principal de la Ciudad Prohibida de Thang Long, de principios de la dinastía Le posterior (1428-1789).Junto a eso, muchas reliquias restauradas recibieron comentarios favorables de expertos y visitantes, tales como la pagoda Dien Huu de la dinastía Ly (1009-1225), el proyecto para visitar virtualmente la Ciudadela Imperial de Hue "Hue Imperial VR Center" y la obra de reconstrucción en 3D de la casa comunal de Tien Le, distrito de Hoai Duc, Hanói.Recientemente se ha aplicado la tecnología de RV a destinos turísticos de la meseta de Moc Chau, en la norteña provincia de Son La, entre ellos la cascada de Dai Yem y el bosque de pinos de la aldea de Ang. Esto es un gran esfuerzo de las autoridades locales con el deseo de mejorar el ambiente turístico en la situación del Covid-19 y presentar los sitios atractivos de la localidad.La recreación y la restauración de monumentos y patrimonios mediante la tecnología en general y la tecnología de RV en particular son muy prácticas porque tienen tanto significado científico como valor cultural. Anteriormente, con obras a gran escala con muchas capas de arquitectura compleja y superpuesta, la restauración solo se ocupaba del estudio del terreno en general. En cuanto a la tecnología de RV, en función de los datos recopilados, las arquitecturas se restaurarán a su vez con un software especializado para que se acerquen más al original, desde la escala hasta el estilo arquitectónico.El profesor asociado y doctor Tran Trong Duong, cofundador del grupo Sen Heritage, afirmó que la tecnología de RV ayuda a los expertos a viajar al pasado, así como transmitir fácilmente el mensaje y el valor del patrimonio a través del prisma de la visión. Por otro lado, en una coyuntura en que la pandemia de Covid-19 está dificultando los desplazamientos entre países y la industria del turismo se ve muy afectada, el uso de dicha herramienta ha demostrado ser útil para crear recorridos turísticos virtuales. Con dispositivos de asistencia de bajo costo, los turistas solo necesitan quedarse en casa, participar e interactuar con los destinos. Estas experiencias son la base para ayudar a los viajeros a encontrar sus lugares favoritos. Por eso, muchas naciones en el mundo han utilizado esta tecnología como una herramienta para brindar información turística, creando así las mejores experiencias e interacciones para los visitantes.En Japón, por ejemplo, la empresa First Airlines lanzó un recorrido virtual en un simulador de una cabina de avión. En consecuencia, los turistas son recibidos en primera clase con comida y bebida y, a través de gafas de RV, pueden disfrutar de un viaje completo y animado a famosos destinos turísticos en Italia, Estados Unidos y Francia.Camboya también transporta a los turistas al pasado para admirar antiguas arquitecturas con un recorrido virtual por el complejo de templos de Angkor Wat. Ciertamente, viajar con apoyo de la tecnología RV no puede reemplazar al turismo presencial, pero sí puede traer beneficios y potencial en muchos sentidos para promover y preservar los patrimonios.El primero es reducir la presión sobre los destinos. Pese a que no están presentes en los lugares, con capacidad de simular la realidad, los visitantes pueden apreciar plenamente los monumentos. A continuación, en el entorno digitalizado, los patrimonios o destinos turísticos serán más fáciles de encontrar a través de herramientas de Internet como páginas web, plataformas en línea y redes sociales. Además, las obras no aparecen simplemente en imágenes o videos, sino en la forma de espacios virtuales, más vívidos y realistas, estimulando así los ojos y teniendo un significativo impacto en la elección del destino de los turistas.Vietnam cuenta con un sistema de patrimonios y paisajes naturales que abarca valores perdurables de arquitectura, historia y cultura. Sin embargo, desafortunadamente, muchos patrimonios no han sido restaurados en 3D. Por lo tanto, aunque se ha puesto al día con las nuevas tendencias, el país todavía tiene mucho por recorrer en ese sentido.El Partido y el Gobierno vietnam itas siempre conceden gran importancia a los mecanismos y políticas en beneficio de la cultura, especialmente la aplicación de tecnología moderna para desarrollar el campo. La Estrategia de Desarrollo Cultural hasta 2030, aprobada por el Gobierno el 12 de noviembre de 2021, ha reafirmado que la cultura es el fundamento espiritual de la sociedad, tanto una meta como un motor impulsor para el desarrollo socioeconómico, adaptándose a la tendencia de desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial, así como a las nuevas tecnologías .Las localidades con patrimonios también superan inicialmente las dificultades y hacen esfuerzos para acercarse a los nuevos logros tecnológicos en la creación de valores agregados sostenibles a partir del patrimonio.Además de las ventajas, Vietnam también enfrenta muchos grandes desafíos. De la política a la realidad hay un camino muy largo. Además, para completar la restauración de un monumento histórico mediante tecnología de RV se requiere precisión, meticulosidad y minuciosidad, procesar hasta el más mínimo detalle de los datos arqueológicos, históricos, arquitectónicos y técnicos. Esta es una oportunidad para explorar y desarrollar un producto cultural valioso, pero también un desafío porque requiere una gran preparación, tiempo, esfuerzo y pasión. Sin mencionar que no es pequeño el costo de un proyecto que puede durar décadas.A pesar de las muchas dificultades, los éxitos iniciales han demostrado que el uso de la tecnología de RV para recrear los patrimonios históricos y los lugares escénicos contribuye a promover los valores culturales del pasado al presente, así como recuperar la industria sin humo, a fin de generar ingresos estables y a largo plazo para la nación. Por lo tanto, promover la aplicación de la tecnología en general y la tecnología de RV es muy necesario y debe ser implementado de acuerdo con una hoja de ruta metódica y científica, con una coordinación flexible entre las localidades, ministerios y sectores relevantes.El Estado necesita invertir en plataformas tecnológicas centrales y básicas para que las empresas, la sociedad y las localidades puedan perfeccionar, sincronizar y desarrollar la infraestructura tecnológica; promulgar políticas para diversificar las fuentes de capital y crear condiciones para movilizar los recursos financieros privados para el desarrollo tecnológico. Invertir en el desarrollo de los recursos humanos también es un factor clave. Además de un equipo con experiencia en arqueología, historia, cultura y arquitectura, es necesario formar una fuerza de trabajo tecnológica separada, así como acelerar la digitalización de la base de datos de los patrimonios, creando un sistema de datos preciso y científico con el objetivo de acortar el tiempo de recopilación de datos de los proyectos de aplicación de tecnología de RV./.