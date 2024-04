Hanoi (VNA)- Se espera que la Ley de Tierras (enmendada) de Vietnam, aprobada por la Asamblea Nacional en enero de 2024, genere impactos en las actividades comerciales de los connacionales residentes en el extranjero, incluidos los que se encuentran en Australia.El abogado Do Gia Thang, fundador de Nguyen Do Lawyers, un bufete de abogados australianos y vietnamitas con sede en la ciudad de Melbourne, se pronunció en ese sentido en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias y señaló las diferencias entre la ley actual y la versión modificada, prevista para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2025.Subrayó que, en la Ley enmendada, no existe la distinción entre ciudadanos en el país y vietnamitas que residen en el extranjero en el derecho de acceso a tierras.La Ley enmendada permite a los de origen vietnamita que viven en países extranjeros comprar casas en el país de origen, añadió.De acuerdo con Gia Thang, quien también es secretario general de la Asociación Empresarial Vietnamita en Ultramar, dijo que, en el período anterior, los coterráneos en el extranjero sólo poseían casas en su país de origen a través de familiares, lo cual no sólo afectaba la eficiencia de la gestión estatal, sino que también planteaba riesgos en caso de disputas por el derecho de uso de tierras.Por lo tanto, los cambios legislativos facilitarán la inversión inmobiliaria de los compatriotas en el exterior y demuestran la política constante del Partido Comunista de Vietnam de considerar a los connacionales en países extranjeros como una parte integral de la nación.Gia Thang pronosticó que la Ley enmendada ayudará a atraer remesas al mercado inmobiliario nacional y creará oportunidades de inversión para los vietnamitas en ultramar, calificando la legislación modificada como un soplo de aire fresco para la economía del país indochino.Recomendó al Gobierno y a los organismos pertinentes adoptar pronto decretos y documentos que guíen la implementación de la Ley enmendada, revisar los procedimientos para la renovación de pasaportes vietnamitas y certificados de origen vietnamita para los coterráneos en el extranjero, e intensificar el trabajo de comunicación para popularizar la ley./.