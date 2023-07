El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, con Thai Thanh Quy, secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Nghe An (Fuente:VNA)

Vientiane (VNA)- El primer ministro Sonexay Siphandone y el presidente del Parlamento de Laos, Xaysomphone Phomvihane, apreciaron la cooperación estrecha entre la provincia centrovietnamita de Nghe An y siete similares laosianas.

Al sostener en esta capital conversaciones con Thai Thanh Quy, secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Nghe An y presidente del Consejo Popular local, ambos dirigentes se refirieron también a la atención de los dirigentes laosianos al proyecto de la autopista Vientiane-Hanoi.

Subrayaron, además, que Laos actualmente exhorta a las empresas a desplegar la mencionada obra según el modelo BOT (construcción-operación-transferencia).

El premier propuso a la provincia de Nghe An estudiar y construir una zona económica fronteriza entre Laos y Vietnam, modernizar sus puertas fronterizas, estudiar las características de 18 provincias y ciudades laosianas para el desarrollo de acuerdo con las ventajas de Nghe An.



Además, el jefe de gobierno deseó que Nghe An actúe como puerta de entrada de los productos agrícolas laosianos al mercado vietnamita, y que los productos esenciales de Vietnam, en general, y de Nghe An, en particular, estén cada vez más presentes en Laos.



A su vez, Thanh Quy resaltó las buenas relaciones entre la provincia de Nghe An y las de Laos en los campos de la economía, el comercio, la cultura, el deporte, el turismo y la salud.



El funcionario también propuso a Sonexay Siphandone y Xaysomphone Phomvihane apoyar la rápida implementación del proyecto de carretera Vientiane-Paksan-Thanh Thuy-Hanoi.



Como parte de la estancia, Thanh Quy realizó una visita de cortesía a Bounthong Chithmany, miembro permanente del Secretariado y vicepresidente de Laos; Anouphap Tounalom, secretario del Comité del Partido Popular Revolucionario de Laos en Vientiane y presidente del Consejo Popular de Vientiane; y Atsaphanthong Siphandone, alcalde de la capital./.