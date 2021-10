Vo Hoang Tho (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La Agencia de Investigación de la Policía del distrito de Ninh Kieu, en la ciudad survietnamita de Can Tho, emprendió el procedimiento legal contra Vo Hoang Tho por abusar de los derechos de libertad y democracia para violar los intereses del Estado y los derechos legítimos de organizaciones y personas.



La misma entidad informó que el sujeto, de 36 años y residente del barrio de An Hoa en el distrito de Ninh Kieu, fue arrestado según lo establecido en el artículo 331 del Código Penal de 2015 (modificado en 2017).



Con anterioridad, el Departamento de Ciberseguridad y Prevención contra el Delito de Alta Tecnología de la Policía de esta ciudad descubrió que en su cuenta de Facebook, llamada ¨Minh Long¨, Hoang Tho publicó artículos cuyos contenidos distorsionan, difaman y vulneran el honor, la dignidad, el prestigio y el papel de las organizaciones, agencias y dirigentes del Partido y el Estado.



Las actividades de Hoang Tho buscaban socavar la gran unidad nacional y provocar conflictos en todos los aspectos de la vida social.



Según la investigación, Hoang Tho trabajaba anteriormente en el campo del periodismo, pero comenzó a fomentar una falsa percepción sobre la situación social, especialmente las políticas de la prevención y control del COVID-19 en el país./.

