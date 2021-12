El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, (Fuente: Getty Images)

Singapur (VNA)- El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación ( FIFA ), Gianni Infantino, dio la bienvenida al objetivo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de albergar la Copa Mundial de 2034 , al valorar que la región cumple los requerimientos para acoger la mayor competencia internacional del fútbol.Infantino hizo tales comentarios al margen de una visita a Singapur para asistir a la inauguración del Campeonato de Fútbol de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AFF Cup o Copa AFF Suzuki) 2020."Ser anfitrión de la Copa Mundial es una gran ambición", dijo Infantino, y agregó que la región tiene la capacidad económica y futbolística para albergar el evento.Señaló la población de 650 millones de la ASEAN, la economía en crecimiento y la "gran pasión por el fútbol", como factores que ayudarían a su candidatura, que se planteó por primera vez a mediados de 2019.También añadió que Indonesia albergará la Copa Mundial Sub-20 en 2023, la segunda vez que el torneo se realizará en el Sudeste Asiático tras la edición de Malasia 1997.Consideró que ello constituye una "gran plataforma" para mostrar lo que la región puede hacer.Dijo que desde ahora hasta 2034, el objetivo de la ASEAN debería ser "hacer crecer el fútbol" y que su organización ha tenido discusiones con la Federación de Fútbol de la ASEAN (AFF) sobre la posibilidad de reconocer la Copa Suzuki como un torneo oficial de la FIFA.Actualmente, la Copa no está homologada por la FIFA, aunque está acreditada por el organismo, por lo cual no se lleva a cabo durante una ventana de partidos internacionales, lo que significa que los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores para ese certamen. Esto da como resultado que algunos de los mejores jugadores de la ASEAN que militan en clubes europeos se ven impedidos de participar en el torneo./.