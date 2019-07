Ba Ria- Vung Tau, Vietnam (VNA)- La empresa vietnamita Saigontourist Travel recibió a principios de este mes a los cruceros Genting Dream y Voyager of the Seas que llegaron a esta provincia sureña con más de siete mil pasajeros a bordo.

Foto de Ilustración (Fuente: VNA)

Después de recorrer Ba Ria- Vung Tau, los turistas exploraron sitios de interés en Ciudad Ho Chi Minh, como los túneles de Cu Chi, y conocieron la vida de los habitantes en la región del delta del Mekong.

Según el plan, el barco Voyager of the Seas, con viajeros procedentes de Reino Unido, Australia y Estados Unidos, atracará hoy en el puerto de Chan May, en la provincia central de Thua Thien- Hue.

Durante su estancia en esa localidad, los visitantes descubrirán la antigua ciudad imperial de Hue, el santuario de My Son, y el casco antiguo de Hoi An. Los dos últimos se encuentran en la vecina localidad de Quang Nam y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad.

Los extranjeros también participarán en clases sobre la cocina vietnamita, y concluirán los recorridos por Vietnam el 6 de julio próximo.-VNA