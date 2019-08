Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Las autoridades de esta metrópoli survietnamita esperan que los empresarios singapurenses sigan invirtiendo en la misma, y se comprometen a continuar mejorando el ambiente de negocios y acelerar la reforma administrativa al servicio de esa tarea, afirmó un alto funcionario local.

La conferencia efectuada entre las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh con los empresarios de Singapur (Foto: VNA)

Nguyen Thien Nhan, secretario del Partido Comunista de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, hizo tal afirmación hoy durante una conferencia efectuada aquí entre las autoridades locales con los empresarios de Singapur.Por su parte, Vo Van Hoan, vicepresidente del Comité Popular Municipal, destacó que la mayor urbe vietnamita constituye uno de los destinos de inversión atractivos en el Sudeste Asiático, en particular, y en Asia-Pacífico, en general.Un representante de la Federación de Empresas de Singapur (SBF), reveló que muchos inversionistas y empresarios de su país expresaron su alta valoración hacia el mercado vietnamita, y el de Ciudad Ho Chi Minh en particular, y se comprometen a impulsar más las inversiones en esta localidad, especialmente en los sectores de la alta tecnología, construcción de urbes inteligentes, proyectos inmobiliarios, y tratamiento de agua residual, entre otros.El empresario también reiteró la necesidad de establecer ofertas concretas, así como un ambiente de inversión estable y transparente, para facilitar la materialización de esa misión.Anteriormente, se creó el Consejo de empresarios singapurenses en Vietnam, con el fin de facilitar la cooperación entre compañías de ambas naciones.El comercio bilateral entre Vietnam y Singapur alcanzó siete mil 660 millones de dólares el año pasado, lo que convirtió al último país en el cuarto mayor socio comercial de la nación indochina en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).El intercambio comercial entre ese país y Ciudad Ho Chi Minh, en particular, logró cuatro mil 130 millones de dólares en el mencionado período, para un aumento interanual del 4,58 por ciento, así como más de dos mil millones de dólares en los primeros siete meses de este año.Singapur es el mayor inversionista extranjero en Ciudad Ho Chi Minh, con 11 mil millones de dólares colocados en más de mil 200 proyectos de esta urbe, en los campos de la industria de procesamiento, fabricación, comunicación, y ciencia tecnología, entre otros sectores.-VNA