Firma de un memorando de entendimiento de cooperación entre Vietnam y Reino Unido (Fuente:VNA)

El viceministro de Educación y Formación de Vietnam Hoang Minh Son en la Universidad Imperial College de Londres. Foto VNA

Londres (VNA) El viceministro de Educación y Formación de Vietnam Hoang Minh Son, al frente de una delegación, realizó recientemente una visita de trabajo al Reino Unido, con vistas a fortalecer la cooperación en el campo entre los dos países.Durante su estancia en el país europeo, la delegación asistió a la Conferencia global de Educación (Going Global) y el Foro de Rectores Universitarios Vietnam- Reino Unido sobre la cooperación entre institutos/escuelas y empresas por el desarrollo sostenible, así como sostuvo un encuentro bilateral con los Ministerios de Educación y de Comercio Internacional, entre otros.Al participar en el foro Going Global, Hoang Minh Son habló sobre el vínculo y la adecuación entre la la Estrategia de Educación Transnacional del Consejo Británico con la estrategia educativa de Vietnam.Asimismo, las dos partes discutieron la sostenibilidad y la posibilidad de ampliar la educación transnacional en Vietnam, así como los desafíos y nuevas oportunidades de cooperación en el campo.Por otro lado, al intervenir en dicho Foro, Minh Son afirmó que las instituciones de educación universatario vietnamitas y británicas han aumentado cada vez más la colaboración en capitación, enseñanza, investigación e intercambio académico.También, destacó el apoyo de Reino Unido a través del Consejo Británico en la coordinación de la implementación de las actividades destinadas a mejorar la calidad del sistema de educación universitaria en Vietnam y la cooperación en el campo entre ambas naciones, especialmente en áreas de innovación, transformación digital y desarrollo de recursos humanos calificados, entre otros.Al reunirse con los funcionarios de alto nivel de los mecionados Ministerios anfitriones y del Consejo Británico, las dos partes abordaron el impulso de la cooperación entre las carteras, en particular el apoyo a Vietnam en la transformación digital en materias de educación y desarrollo de la tecnología artificial, semiconductores, energía verde y reducción de emisiones en el espíritu de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).La delegación vietnamita también sostuvo reuniones de trabajo con las Universidades ICL y de Cambridge, con el objetivo de establecer la cooperación en materia de capacitación e investigación y promover la recepción de candidatos vietnamitas en formación de doctorado en el marco del Proyecto 89.El viaje, efectuado en el año del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países y los 30 años de operación del Consejo Británico en Vietnam, abrió numerosas oportunidades de cooperación educativa bilateral, sobre todo la firma de nueve memorandos de entendimiento entre socios vietnamitas con universidades y empresas británicas y la Asociación Intelectual Vietnamita en el Reino Unido e Irlanda./.