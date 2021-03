Foto de ilustración (Fuente:CNET)

Hanoi (VNA)- Varias empresas vietnamitas lograron aumentar sus exportaciones gracias a su incorporación a las plataformas electrónicas como Alibaba (China) y Amazon (Estados Unidos).Do Tuan Luong, subdirector de la compañía de servicios Kien Thuan, dijo que los ingresos por las exportaciones de esta entidad a través de Alibaba .com alcanzaron los mil millones de dólares.Para explotar con eficiencia los canales de exportación en línea, desde 2019, el Ministerio de Industria y Comercio ha cooperado con estos dos gigantes del comercio electrónico con el fin de asistir a las empresas nacionales a mejorar su capacidad en el campo.Hasta la fecha, más de mil empresas se inscribieron al curso de capacitación y otras 300 participaron en las consultas de exportación. Se espera que se adhieran próximamente algunas compañías que operan en sectores de agricultura, acuicultura, producción de madera y alimentos procesados.En la conferencia sobre el tema B2B Alibaba.com 2021, organizada por el Departamento de Promoción Comercial de Vietnam, el viceministro de Industria y Comercio Do Thang Hai informó que en 2020 el comercio electrónico en el país creció un 18 por ciento por un valor de 11 mil 800 millones de dólares.Vietnam constituye el único mercado en el Sudeste Asiático con un crecimiento de dos dígitos, señaló.Las ventas al exterior a través de los medios electrónicos han brindado grandes oportunidades a las firmas, especialmente las medianas, pequeñas y micro con limitadas potencialidades financieras y de personal.Tras un año de presentar sus productos en Amazon .com, los ingresos por las exportaciones aún resultaron modestos, con un millón de dólares.Sin embargo, según Gijae Seong, director nacional de Amazon Global Selling Vietnam, los rubros vietnamitas como utensilios de hogar y cocina, y accesorios de moda, entre otros, generan gran interés de los clientes extranjeros gracias a su precio razonable y calidad competitiva.Además, las mascarillas médicas, guantes y ropas protectoras también se incluyen en el grupo de productos en los que Amazon está trabajando con los productores vietnamitas para la exportación en 2021./.