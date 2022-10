Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Sídney (VNA)- El grupo SunRice -mayor distribuidor de arroz de Australia- cooperará con los investigadores de su país y de Vietnam para desarrollar una nueva variedad de arroz, en pos de ayudar a los agricultores en la adaptación al cambio climático y apoyar al delta del río Mekong en el país indochino para aumentar la exportación de ese cereal.Según la revista The Australian Financial Review, especialistas australianos y de SunRice trabajarán con científicos, agricultores y el Gobierno de Vietnam para implementar un proyecto destinado a respaldar el cultivo de planes de valores más altos en medio del hundimiento de la tierra, la escasez de agua y la salinización de los suelos debido a la transformación del clima.El mencionado proyecto de cuatro años de duración se implementará con la participación del Centro Australiano de Investigación Agrícola Internacional (ACIAR), la Universidad de Queensland y las vietnamitas de An Giang, Can Tho y el Instituto de Investigación del Arroz Cuu Long, agricultores y autoridades de provincias en el delta del Mekong.Al decir de Rob Gordon, director ejecutivo de SunRice, el programa ha reunido a los expertos de las mejores agencias gubernamentales, instituciones de investigación y empresas de ambas partes, para perfeccionar la cadena de valor del arroz del delta del Mekong mediante la mejora de la calidad.Mientras, el director ejecutivo de ACIAR, Andrew Campbell, subrayó que el plan prevé impactar ampliamente en la asociación entre Australia y Vietnam en el desarrollo de la cadena de valor de la ciencia, política y comercio.A su vez, el viceministro de Comercio de Australia, Tim Ayres, enfatizó que el proyecto de 3,5 millones de dólares traerá muchos beneficios a los productores locales de arroz, así como a la agricultura del país oceánico.En tanto, el ministro adjunto de Comercio de Australia , Ayers, expresó su esperanza de que las empresas de su nación sigan el ejemplo de SunRice para invertir en Vietnam y otros países del Sudeste Asiático.Según el funcionario, en Vietnam, el interés de inversión está cambiando a una nueva fase enfocada en áreas como fintech, agricultura y servicios digitales; de tal manera, existen oportunidades reales en el país indochino para la comunidad inversora australiana.De acuerdo con Ayres, actualmente solo el 2,3 por ciento de la inversión extranjera directa de Australia se encuentra en los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a pesar de ser "la región de más rápido crecimiento en el mundo"./.