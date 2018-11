El sospechoso detenido (i) y la víctima (d) del crimen (Fuente: Krant van Westvlaanderen)

Brúcela, (VNA) Las autoridades de investigación del pueblo Ypres detuvieron a un hombre supuestamente relacionado con el muerto de una vietnamita en 2016 en el pueblo Geluwe, en la provincia de Flandes Occidental, en Bélgica.De acuerdo con los medios de prensa locales, el detenido tiene 29 años de edad y nació en el pueblo Zonnebeke, en la provincia de Flandes Occidental.Sin embargo, ninguna información detallada sobre la causa y el procesamiento del crimen se ha publicada.A finales de 2016, la policía belga encontró el cuerpo quemado de una mujer asiática en el pueblo Geluwe. No obstante, las autoridades locales no pudieron determinar la identidad de la víctima.En julio de este año, la embajada de Hanoi en Brúcela recibió la solicitud de un ciudadano residente en la provincia vietnamita de Bac Ninh para buscar su hija que estudió en Japón y viajó a Bélgica en 2016 tras la invitación de un hombre no identificado.Después de llegar a Bélgica, la estudiante vietnamita perdió contacto con su familia.Gracias a estas informaciones, la policía del país europeo confirmó que la víctima del asesinato en 2016 es la vietnamita desaparecida que estaba buscando la embajada vietnamita. –VNA