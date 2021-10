Avión de la aerolinea Bamboo Airways (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La aerolínea Bamboo Airways planea reactivar las rutas domésticas que conectan a Ciudad Ho Chi Minh con Thanh Hoa, Khanh Hoa, Phu Yen, Binh Dinh y Phu Quoc.La empresa aérea desplegará el plan de explotación y la venta de boletos después que lo autorice la Autoridad de Aviación de Vietnam, a la par de cumplir estrictamente las nuevas regulaciones del transporte de pasajeros, garantizando la seguridad y el control de la pandemia del COVID-19.Todos los trabajadores de Bamboo Airways han completado el ciclo de vacunación con dos dosis y realizado pruebas regulares.En la primera fase, los pasajeros mantendrán una distancia segura en el avión y deberán tener certificado negativo del virus SARS-CoV-2 dentro de las 72 horas previas a su viaje según lo regulado por las autoridades. Los que hayan recibido una dosis tras tres semanas o dos, o se hayan recuperado del COVID-19 en los últimos seis meses no necesitaránn realizarse pruebas.Los pasajeros que parten de Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai y Long An, deben realizarse pruebas de ARN (material genético) o pruebas rápidas de antígeno dentro de las 72 horas previas al despegue.Una vez lleguen a su destino, se deberá monitorear su salud en su residencia o sitio de alojamiento durante siete días, cumplir con el protocolo 5K (Mascarilla-Desinfección-Distancia-Sin Multitudes-Declaración Médica) y realizarse pruebas rápidas de antígeno el primer y séptimo día.Según lo programado, Bamboo Airways explotará casi 60 rutas domésticas, incluidas aquellas entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh con Dong Hoi, Da Nang, Quy Nhon, Phu Quoc, Can Tho y Con Dao, entre otros./.