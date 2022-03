Lao Cai, Vietnam (VNA)- La boda de Ly Lao Ta con su novia Phan Lo May en la comuna de Ta Phin ( Sa Pa , Lao Cai) conservó los rituales tradicionales del pueblo dao rojo, mostrando los valores de humanidad y solidaridad comunitaria, transmitidos durante miles de años.Según la antigua costumbre del pueblo dao rojo en Ta Phin, con el consentimiento de ambas familias, la ceremonia de compromiso tendrá lugar un año antes de la boda. Durante ese tiempo, los novios no pueden pasar un rato en común ni hablar entre ellos. La boda tradicional pasa por los siguientes rituales: compromiso, casamiento y primera visita de recién casados a la familia de la cónyuge.Alrededor de febrero del calendario lunar, la familia del novio eligió un día auspicioso para ir a la casa de Lo May y determinar conjuntamente las ofrendas de la boda y la fecha y hora de la ceremonia, y luego escribirlo en dos papeles rojos llamados “destino afortunado”; cada parte se queda con una copia. La ceremonia de compromiso fue un éxito, la familia del novio le dio a la de la novia un par de pulseras de compromiso de plata, con las cuales la muchacha ya era una “persona colocada”.Después de la ceremonia de compromiso, Lo May tuvo que preparar ropas nuevas para ella y el novio. La familia de este último se encargó de alistar los regalos, el vino y la carne para la boda; debió criar unos 10 cerdos, algunas decenas de gallinas, cocinar el arroz y disponer de cientos de litros de vino. Otras familias del pueblo trajeron sus propias gallinas, vino, cerdos y arroz para ayudarlos; el cabeza de familia lo registra todo y después lo cobra cuando afronta un trance similar.La boda de Ly Lao Ta y Phan Lo May se celebró en octubre y se festejó de forma ininterrumpida durante tres días y tres noches.En la primera jornada, ambas familias realizaron una ceremonia de presentación de informes de antepasados. Al día siguiente, la familia de Lo May llevó a la novia a la casa de Ly Lao Ta, donde un grupo musical les dio la bienvenida. Esa noche, las casamenteras, las damas de honor, la novia y los padres de Lo May se quedaron en una habitación temporal en el porche. El tercer día es el principal de la boda. El chamán oró a los antepasados, con la esperanza de que los ancestros aceptaran y bendijeran la nueva familia, y les concediera felicidad, negocios prósperos y muchos hijos inteligentes y talentosos. Así, la pareja se convirtió oficialmente en marido y mujer, en presencia de antepasados y aldeanos./.