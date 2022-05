Hanoi (VNA)- Los delegados de los XXXI Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 31), en curso en Vietnam, tienen la oportunidad de experimentar de manera gratuita el servicio de bus turístico de dos pisos en Hanoi.En tal sentido, los beneficiados de ese servicio incluyen a representantes, atletas, entrenadores y periodistas tanto nacionales como extranjeros.El bus descapotable, llamado “Hanoi City Tour”, recorre el itinerario por destinos favoritos de Hanoi como Gran Teatro de la Ópera – Trang Tien – Ngo Quyen – Ly Thuong Kiet – Hoa Lo – Hai Ba Trung – Nguyen Khuyen - Templo de la Literatura – Ton Duc Thang – Chu Van An – Dien Bien Phu – Hoang Dieu – Hoang Van Thu – Hung Vuong –Thanh Nien – Phan Dinh Phung – Hang Cot – Hang Luoc – Cha Ca – Hang Can – Luong Van Can – Le Thai To – Ba Trieu – Hai Ba Trung – Phan Chu Trinh.Al disfrutar del servicio, los visitantes pueden utilizar el sistema de presentación de lugares en 10 idiomas a través de la plataforma GPS.Los buses gratis “Hanoi City Tour” operan diariamente de las 9:00 a las 17:00 (hora local) y tienen el eslogan “Bus en servicio a SEA Games 31 ”.Según el Departamento municipal de Turismo, se trata de una actividad encaminada a promover el evento deportivo, así como divulgar la industria sin humo de la capital./.