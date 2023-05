Un mítin en respuesta a la Semana Nacional Sin Tabaco (25 al 31 de mayo) y el Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) En respuesta a la Semana Nacional Sin Tabaco (25 al 31 de mayo) y el Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo), cada año, el Ministerio de Salud y las autoridades relevantes han realizado muchas actividades prácticas para mejorar la conciencia y reducir la tasa de tabaquismo en la comunidad.Este año, el Ministerio de Salud se ha coordinado con organizaciones internacionales y asociaciones de masas para celebrar una serie de eventos, como mítines y el maratón "La juventud vietnamita dice no al tabaco y cigarrillos electrónicos", y otros talleres al respecto.También, la cartera solicitó modificar la Ley de Prevención y Control de Daños del Tabaco, que agrega regulaciones sobre productos de "cigarrillo electrónico" y "tabaco calentado" para controlar y limitar el uso de cigarrillos de nueva generación.El Ministerio de Salud emitió recientemente un oficio para urgir a las localidades y ministerios concernientes a fortalecer la comunicación sobre los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos, tabacos calentados y shisha.La cartera propuso endurecer los trabajos de inspección y sanción contra los casos de compra, venta y comercialización de cigarrillos electrónicos y calentados a nivel nacional.En los últimos años, han aparecido muchos productos en Vietnam llamados cigarrillos electrónicos (Electronic Nicotine Delivery - END), tabacos calentados (HTPs) y shisha, informó.Actualmente no se permite la importación, comercialización y circulación de estos productos en el mercado interno; sin embargo, la comercialización y la publicidad se están realizando de manera abierta, especialmente en el entorno de Internet, según la misma fuente.Por el mismo sentido, el Gobierno de Vietnam promulgó la Estrategia Nacional de prevención y control de los efectos nocivos del tabaco para 2030, con metas y soluciones sólidas y sincrónicas para mejorar la eficiencia de los los trabajos contra los daños causados por el cigarro.La estrategia tiene como objetivo reducir la tasa de consumo y el acceso pasivo al humo de tabaco con el fin de reducir las enfermedades y la morbilidad causadas por el uso de estos productos.También, establece tareas y soluciones sincrónicas, incluido el desarrollo de una hoja de ruta de aumento de impuestos a los productos de tabaco y la regulación del precio mínimo de venta de cigarros.En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó el lema del Día Mundial Sin Tabaco: "Cultivemos alimentos, no tabaco", para convocar a los países a desarrollar políticas y estrategias adecuadas, brindando apoyo a alternativas económicamente factibles para los cultivadores de tabaco./.