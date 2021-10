"Dos personas de mi familia trabajan duro todo el día en el campo de sal, pero ganamos solamente unos cinco dólares diarios por persona", dijo Do Thi Dau, residente en la comuna de Bach Long, distrito de Giao Thuy en Nam Dinh.En los últimos años, esta mayor área salinera del Norte siempre ha estado ocupada con unos cuatro mil trabajadores permanentes en los campos. Sin embargo, a partir de 2015, debido a la volatilidad del mercado, muchos dejaron este oficio y quedaron así solo 750 personas.Según Lai Van Tien, Presidente de la Junta Directiva y Director de la Cooperativa de Servicios de la Industria de Sal de la comuna de Bach Long, los ingresos de sus miembros no alcanzan el nivel básico nacional, por lo que los salineros abandonan el trabajo para buscar uno mejor.Con el fin de encontrar una nueva dirección para la industria y evitar que el desperdicio de las salinas abandonadas, la localidad se ha centrado en la replanificación de las áreas de producción en aras de aplicar fácilmente los avances tecnológicos con el fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos.Al mismo tiempo, se busca promover la divulgación y desarrollar indicaciones geográficas para áreas de producción de sal y construir marcas para ese rubro, con vistas a elevar la eficiencia económica.Pham Van Quang, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Bach Long, informó que la localidad ha preparado planes para reunir las áreas de producción no concentrada en un campo, lo que crea condiciones favorables para la gestión y las actividades productivas.Es necesario que las autoridades competentes elaboren temprano los mecanismos y políticas para apoyar las inversiones en el perfeccionamiento de la infraestructura de la industria salinera, con el fin de mejorar los ingresos de los productores./.