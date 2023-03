Una vista de Can Tho (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) El turismo de la ciudad sureña vietnamita de Can Tho fijó como meta recibir este año a 5,2 millones de turistas por un ingreso de 197 millones de dólares.Para lograr ese objetivo, la industria sin humo local se ha transformado fuertemente tanto en la política administrativa como al interior de las agencias de viaje.Conforme a la orientación hasta 2030, las autoridades municipales intensificarán la reforma administrativa, simplificarán los procedimientos de inversión, se centrarán en la investigación, la inversión y la explotación de áreas y lugares turísticos potenciales para convertirse en área turística nacional.Planificarán y construirán una zona turística a gran escala, un complejo moderno de entretenimiento, comercio y servicios, un sistema de hoteles de clase alta, centros de conferencias, villas turísticas y áreas de ecoturismo, con el fin de crear un destino atractivo y explotar las ventajas y la competitividad de Can Tho en ese campo.El gobierno local se enfocará en desarrollar políticas para crear condiciones favorables al sector turístico, especialmente en promover el desarrollo de modelos de turismo fluvial, turismo comunitario, ecoturismo y agroturismo.La ciudad propondrá al Ministerio de Transporte crear las condiciones para que las aerolíneas nacionales e internacionales aumenten la frecuencia de los vuelos operados en el Aeropuerto Internacional de Can Tho, en aras de conectar con los mercados potenciales de turismo.Can Tho estudiará establecer un fondo de apoyo al desarrollo turístico y desplegará todos los recursos para impulsar el turismo después de más de dos años afectado por la pandemia de la COVID-19.Figuran entra las tareas trazadas la capacitación de recursos humanos, la diversificación de los productos turísticos, la promoción turística en plataformas digitales como sitios web, facebook, fanpage, Zalo y Tiktok, con diversas y modernas formas de información como videoclips e infografías.Según estadísticas oficiales, Can Tho recibió a 5,1 millones de turistas en 2022 para un ingreso de 175,6 millones de dólares./.