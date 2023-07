Charlie Puth canta en el festival de música 8Wonder , en VinWonder Nha Trang. (Foto: thanhnien.vn)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - El famoso cantante estadounidense Charlie Puth y conocidos artistas vietnamitas ofrecieron actuaciones espectaculares en el festival de música 8Wonder, efectuado anoche en la provincia central de Khanh Hoa.

Durante una actuación de 75 minutos, Charlie Puth, de 32 años, cantó algunos de sus temas más famosos, como Attention, We don't talk more, y el éxito de YouTube de seis mil millones de visitas See You Again.

Charlie Puth agradeció a la audiencia por darle la bienvenida y hacer que su primera actuación en Vietnam fuera memorable.

La ciudad de Nha Trang es el primer destino en Asia de la gira Charlie Live Experience, antes de Hong Kong (China), Bangkok (Tailandia), Yakarta (Indonesia), Singapur, Tokio (Japón) y Seúl (Corea del Sur).



Mientras tanto, en el evento los artistas vietnamitas como Ho Ngoc Ha y Ha Anh Tuan cantaron sus mejores éxitos.

Según la empresa Vinpearl, 8Wonder vendió siete mil entradas y atrajo a miles de espectadores, incluidos visitantes de otras provincias y turistas extranjeros. La aparición de Charlie Puth y famosos cantantes nacionales condujo un aumento de turistas en la ciudad balnearia./.