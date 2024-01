Los turistas extranjeros disfruten el ambiente del Añño Nuevo en Hoi An (Fuente: tienphong.vn)

Quang Nam, Vietnam (VNA) - En el primer día del Año Nuevo, decenas de miles de visitantes llegaron al casco antiguo de Hoi An en la provincia centrovietnamita de Quang Nam para dar la bienvenida al 2024.El primer grupo de turistas extranjeros que desembarcó en la ciudad antigua en el Año Nuevo con casi 20 italianos fue recibido por las autoridades con las flores y linternas tradicionales, símbolo de la ciudad de Hoi An. Los viajeros disfrutaron de un espectáculo para desear lo mejor para el 2024.Anteriormente en la noche del 31 de diciembre, la ciudad de Hoi An también organizó varios eventos para recibir al Año Nuevo 2024 con un ambiente festivo que impresionó a los turistas.Según Truong Thi Ngoc Cam, directora del Centro de Cultura - Deportes y Radio - Televisión de la ciudad de Hoi An, en esta ocasión, la localidad cuenta con numerosas actividades y eventos como el Festival de Gastronomía de la región de Quang (que comprende las provincias de Quang Nam y Quang Ngai), el programa “Hoi An Youth - Countdown Party 2024” y una ceremonia para anunciar el ingreso de Hoi An en la red de ciudades creativas de UNESCO./.