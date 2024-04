Ciudad de México (VNA) - Diversas actividades culturales únicas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha atraído mayor atención de los visitantes en la serie de eventos de la Semana Cultural de ese bloque en desarrollo en la sede de la Cámara de Diputados de México (CDM).El acontecimiento, que extenderá hasta el 19 de este mes, forma parte de la serie de actividades de relaciones exteriores del Comité de la ASEAN en México (ACMC) con el fin de promover la comprensión, la solidaridad, la amistad entre los países miembros de la agrupación y México en general, y con el órgano legislativo de ese país de América Latina en particular.Al intervenir en el evento, la presidenta de la CDM, Marcela Guerra Castillo, apreció los esfuerzos de ACMC para organizar esta actividad significativa, evidenciando el desarrollo de las relaciones cada vez más estrechas entre México y la ASEAN.La legisladora enfatizó que México y los países miembros del bloque comparten muchas similitudes, no sólo en las políticas del desarrollo socioeconómico, el mantenimiento de un ambiente pacífico y estable en la región, sino también en diversidad de la identidad cultural y la rica historia.Además, ambas partes también han poseído opiniones comunes en foros internacionales, sobre todo en principios básicos de la política exterior, incluidas el respeto a la independencia y la soberanía de cada uno, la igualdad de las naciones ante la Ley internacional, así como la no injerencia en asuntos internos, además de priorizar la resolución de disputas por medios pacíficos.Estas similitudes, según Castillo, seguirán considerándose como una base importante en el fortalecimiento de los nexos entre México y la ASEAN, la cual figura entre las organizaciones regionales a que el Gobierno mexicano ha priorizado promover los nexos de cooperación.Tras valorar altamente el papel de la ASEAN en el ámbito internacional, la diputada destacó que este bloque no es simplemente un ente regional, sino que también desempeña un papel central en la promoción de la cooperación entre regiones en el mundo, incluida América Latina.A su vez, el embajador vietnamita en México, Nguyen Hoanh Nam, y tambén presidente rotativo de la ACMC, recordó los hitos históricos de la fundación y el desarrollo incesante de la ASEAN durante los años pasados, así como las misiones actuales de esa agrupación.Durante las últimas seis décadas, la ASEAN ha logrado grandes avances y se ha convertido en una de las organizaciones regionales más exitosas del mundo en diversos aspectos, incluida la construcción y el mantenimiento de un entorno pacífico, estabilidad y seguridad en la región, acentuó el diplomático vietnamita, y al mismo tiempo calificó al bloque como una comunidad con la cooperación cada vez más estrecha en los tres pilares de la política- seguridad, economía y sociedad-cultura.En la actualidad, la agrupación se ha convertido en una de las regiones en desarrollo más dinámicas del mundo con el Producto Interno Bruto (PIB) que alcanzó alrededor de 3.700 mil millones de USD, y también es la quinta mayor economía del mundo, brindando beneficios prácticos a unos 680 millones de personas, concretó Hoanh Nam.También expresó su esperanza en que en los próximos años, la ASEAN aumente su PIB a 4.600 mil millones de USD y se convierta en la cuarta mayor economía del mundo.La ASEAN siempre concede la importancia al impulso de los vínculos de cooperación con México, reiteró el embajador vietnamita, y dijo que las relaciones bilaterales de las naciones miembros de la ASEAN y ese país de América Latina en los últimos años se han desarrollado incesantemente en diversas campos, especialmente en la inversión, comercio y turismo.Manifestó su confianza en que la ASEAN y México, a través de los Grupos Parlamentarios de Amistad de cada país, sigan impulsando las actividades de diplomacia parlamentaria, contribuyendo así a profundizar más las relaciones internacionales entre ambas partes.En el marco del evento titulado "Semana de la ASEAN en la Cámara de Diputados", se efectuaron numerosas actividades culturales atractivas, incluida la presentación de danzas folclóricas, gastronomía tradicional y exposiciones fotográficas sobre el país y la gente de los países miembros del bloque./.