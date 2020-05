Quang Ninh, Vietnam (VNA)- La Semana de Turismo de Co To se desarrolla actualmente en la zona conmemorativa dedicada al Presidente Ho Chi Minh, situada en el distrito insular de Co To , de la norteña provincia vietnamita de Quang Ninh

Una actuación artística en la ceremonia de inauguración (Fuente: nhandan.com.vn)

Bajo el tema "Co To da bienvenida al verano de 2020 ", el evento, inaugurado el 23 de mayo, tiene como objetivo atraer inversiones y desarrollar la industria sin humo de la localidad, especialmente después de la epidemia del COVID- 19, informó el periódico electrónico Nhan Dan.El vicedirector del Departamento de Turismo de Quang Ninh, Trinh Dang Thanh, afirmó que con sus paisajes, medio ambiente y ecología privilegiados, Co To es uno de los destinos más atractivos para los turistas nacionales y extranjeros.Las autoridades locales necesitan incrementar la colaboración con otras partes para organizar seminarios temáticos y desplegar iniciativas de promoción turística, incluidos el aumento de las capacidades de alojamiento y la mejora de la calidad de los servicios a los viajeros, destacó.La Semana de Turismo de Co To incluye numerosas actividades, tales como un concurso para buscar el mejor expositor sobre la isla, un espectáculo artístico callejero, la presentación de una guía turística en vietnamita e inglés, la apertura de un servicio de tren de alta velocidad de cinco estrellas desde la isla Tuan Chau, una maratón y programas de recogida de basura, entre otros./.