Hanoi (VNA)- Muchos festivales de primavera a gran escala en el Norte de Vietnam comenzaron el 15 de febrero (sexto día del primer mes lunar).En concreto, el Festival de la Pagoda Huong (Perfume), el más largo de su tipo en Vietnam, atrajo a miles de fieles budistas y turistas.Desde el tercer día del primer mes lunar, la Reliquia Especial Nacional Huong Son, ubicada en la comuna de Huong Son, en el distrito periférico de My Duc de Hanoi, ha recibido a más de 100 mil visitantes.En el festival de este año se utilizan billetes electrónicos en lugar de los de papel para frenar la congestión, con hasta cuatro mil 500 barcos y 110 coches eléctricos disponibles para ofrecer servicios de transporte.La peregrinación al complejo de la pagoda Huong durante el festival es un viaje espiritual a la tierra budista. Los visitantes recorren pagodas, templos y cuevas, que son las principales atracciones, y participan en ceremonias para pedir bendiciones a Buda.El mismo día se inauguró también el Festival Giong del templo Soc Son (en Hanoi) y el de la pagoda Bai Dinh, en el distrito de Gia Vien, provincia de Ninh Binh.El Festival Giong se celebra anualmente con el propósito de la conmemoración y homenaje a San Giong y las hazañas de dicho héroe en la batalla contra los invasores de An en el templo Soc (comuna Phu Linh, distrito Soc Son, Hanoi) del 6 al 8 del primer mes lunar y en el templo Phu Dong (comuna Phu Dong, distrito Gia Lam, afueras de Hanoi) del 6 al 12 del cuarto mes lunar, donde, según la leyenda, el San Giong nació y regresó al cielo después de su triunfo contra los invasores de An.Además, el 1984º aniversario del levantamiento de las dos hermanas Trung (Trung Trac y Trung Nhi) se celebró en la reliquia nacional especial del templo Hai Ba Trung, distrito de Me Linh, Hanoi./.