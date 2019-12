La directora interina de VNOB, Tran Ly Ly, compartió que el equipo organizador quería crear un programa nuevo e impresionante, lo que contribuirá a promover el entendimiento mutuo entre los amantes del Rock y de la música clásica.

En el evento, las obras de Elvis Presley, BonneyM o Queen no solo serán interpretadas con la música electrónica, tambores de jazz y los riffs, sino también contarán con el sonido suave de la orquesta sinfónica.

Con este nuevo estilo, las piezas inmortales como "Bohemian Rhapsody", "We will rock you", "We are the world" o "We are the champions" le darán al público una noche inolvidable./.