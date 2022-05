Hanoi (VNA)- El evento “Argentine Beef and Wine Day”, el acto conmemorativo del aniversario 212 de la Revolución de Mayo en el país suramericano y el Festival de Tango y Gastronomía Argentina constituyen tres actividades principales de la VII edición de la Semana Argentina en Hanoi.Según la Embajada de Buenos Aires en la capital vietnamita, el programa, que se celebrará del 23 al 28 de este mes bajo el tema “Celebrando nuestra amistad”, busca continuar acercando Argentina a Vietnam y a sus pueblos a través del diálogo político, el comercio y la cultura, en el contexto de los buenos lazos binacionales, realzados en la asociación integral bilateral vigente desde 2010 y en vísperas del quincuagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales que se celebrarán en 2023.De acuerdo con la misión diplomática de Buenos Aires en Hanoi, el evento “Argentine Beef and Wine Day”, que tendrá lugar el 23 próximo en el restaurante Los Fuegos – Argentinian Steak en Grill del reconocido chef argentino Emilio Fusé, dará inicio a la Semana.Los invitados tendrán la oportunidad de degustar una selección de quesos, mariscos, carnes, vinos y dulce de leche argentinos de la más alta calidad.Especialmente, durante la Semana Argentina, el restaurante ofrecerá el menú “Asado criollo”, típica parrillada argentina, para acompañar las celebraciones.Con posterioridad, se efectuará un acto conmemorativo del 212 aniversario de la Revolución de Mayo, un evento clave en el proceso independentista del país suramericano, en la Residencia Oficial de la República Argentina con la participación de autoridades y funcionarios de Vietnam y representantes del cuerpo diplomático del país latino en Hanoi.En tanto, el Festival de Tango y Gastronomía Argentina, programado para el 28 de este mes en el jardín floral Ly Thai To, cerrará la Semana Argentina.Sobresaldrán entre las actividades en la cita cultural los performances y clases de Tango a cargo de los clubes Tango Hanoi, El Cielo Tango y La Boca Tango en la capital vietnamita; y la presentación de gastronomía y productos argentinos, incluido el típico “asado argentino” acompañado con vinos y los “churros con dulce de leche” de la pastelería argentina. /.