El casco antiguo de Hoi An, en la provincia central de Quang Nam (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- El casco antiguo de Hoi An , en la provincia central vietnamita de Quang Nam, figura entre los 10 destinos turísticos más hermosos del mundo sin vehículos motorizados, de acuerdo con la clasificación de la página especializada en viajes Traveller.Según Traveller, los turistas pueden caminar por las calles pequeñas sin ser molestados por los vehículos, que suelen estar presentes en todas partes en Vietnam.La ciudad antigua de Hoi An, un puerto comercial internacional bullicioso en el siglo XV, fue reconocida como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).En la lista de Traveller también se encuentran otros destinos famosos en Italia, Grecia, Croacia y Estados Unidos.Hoi An se ubica en la desembocadura del río Thu Bon, a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Da Nang.Según el periódico electrónico Nhan Dan, en este Patrimonio Mundial se preservan en perfecto estado más de mil monumentos arquitectónicos, que consisten en barrios, viviendas, casas comunales, de conmemoración de los antepasados familiares, pagodas, templos y pozos antiguos.Los edificios antiguos se construyeron principalmente con ladrillo y madera, al estilo vietnamita combinado con la quintaesencia arquitectónica oriental (japonesa y china) y occidental./.