Can Tho (VNA) - Al invertir en la ciudad de Can Tho, las empresas japonesas tendrán varias ventajas como la fuente de recursos humanos y de materiales, la infraestructura de transporte y el entorno urbano, confirmó hoy el presidente del Comité Popular local, Tran Viet Truong.

Durante la sesión de trabajo con la delegación de líderes de alto nivel de los bancos japoneses, encabezada por Uchibori Takeo, director ejecutivo del Banco Gunma, el funcionario vietnamita reveló que para facilitar el desarrollo de la ciudad de Can Tho, en 2022, la Asamblea Nacional de Vietnam emitió una resolución que regula algunos mecanismos y políticas especializadas para la ciudad, a través de la cual se permite la movilización de recursos de inversión, incluyendo los del exterior, para el desarrollo de infraestructura, la fuente de recursos humanos y la transformación digital.

La ciudad de Can Tho tiene actualmente seis parques industriales, cinco de los cuales se encuentran en funcionamiento y uno en construcción que cubre una superficie de casi 992 hectáreas, además de dos zonas que están atrayendo inversión.La localidad posee una fuerza laboral que lidera la región del Delta de Mekong, tanto en cantidad como en calidad. Actualmente cuenta con ocho universidades y 63 instituciones vocacionales.En la reunión, la parte japonesa expresó interés en las políticas de atracción de inversión extranjera de la ciudad. Uchibori Takeo mostró alegría y confianza en las relaciones de cooperación bilateral multisectorial entre Can Tho, en particular, y Vietnam, en general, y las empresas japonesas.El noviembre del año pasado, ambos países elevaron oficialmente sus relaciones a asociación estratégica integral. Las tres localidades japonesas, a saber, la prefectura de Hyogo, la ciudad de Okoyama y la ciudad Nasushiobara, establecieron relaciones de cooperación con Can Tho Según el delegado japonés, se trata de una base sólida para que las empresas del país del Sol Naciente, especialmente las que operan en el sector financiero y bancario, promuevan aún más la cooperación con Can Tho en el próximo tiempo./.