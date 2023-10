Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Desde inicios de este mes, Ciudad Ho Chi Minh continúa promoviendo el turismo en mercados clave como Singapur, Estados Unidos y Laos, además de diversificar su oferta turística para atraer a más extranjeros.En concreto, Ciudad Ho Chi Minh participó en diversas actividades internacionales como la Feria Internacional de Turismo ITB Asia 2023 realizada del 25 al 27 de octubre en Singapur, la Feria de Turismo IMEX América 2023 del 17 al 19 de octubre en Las Vegas, Estados Unidos y la Semana Cultural y Turística en Luang Prabang, Laos, del 22 al 29 de octubre.En la ITB Asia 2023, el Departamento de Turismo municipal colaboró con la Embajada de Vietnam en Singapur para organizar un pabellón para promover el turismo en Vietnam y en Ciudad Ho Chi Minh en particular entre los singapurenses, contribuyendo a ampliar las conexiones comerciales entre las dos partes.Según Nguyen Thi Anh Hoa, directora del Departamento, a través de los eventos la ciudad no sólo quiere estimular eficazmente la demanda turística, sino que también fortalece las relaciones entre Vietnam y los países en general y promueve la cooperación turística de la metrópolis sureña en particular.Señaló que con la nueva política de visas de Vietnam, la urbe espera dar la bienvenida a más los visitantes, tanto vietnamitas como extranjeros.La industria turística de Ciudad Ho Chi Minh proporcionará de manera proactiva la información más reciente sobre productos y servicios turísticos en Vietnam en general y en esta ciudad, en particular, además de apoyar a las empresas turísticas vietnamitas para conectarse con sus socios en mercados clave.En la actualidad, Ciudad Ho Chi Minh tiene fortalezas en turismo de placer, turismo de salud, cultura-historia, ecoturismo y productos interregionales. La ciudad también se centra en el turismo combinado educativo, el turismo de golf y el turismo MICE.Recientemente, la industria turística municipal ha desarrollado una amplia variedad de productos asociados a festivales, gastronomía, música, entre otros, para aumentar las opciones y experiencias para los visitantes ./.